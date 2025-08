Els socorristes de Barcelona neguen converses amb l'Ajuntament i mantindran la vaga fins que negociï

La vaga indefinida dels socorristes de les platges de Barcelona podria allargar-se i aquest dilluns ha viscut un nou episodi amb la concentració dels treballadors davant la seu del PSC per denunciar la "manca de diàleg" de l'Ajuntament. Els concentrats han desmentit les paraules de la tinenta d’alcaldia Laia Bonet, que va assegurar que mantenien “converses constants” amb el col·lectiu. Els treballadors ho neguen rotundament i denuncien que no han rebut cap proposta formal ni cap convocatòria de reunió des que va començar la protesta l’1 d’agost, pel qual reiteren que continuaran amb la vaga fins que s’obri una via de negociació real per abordar les seves reivindicacions.

“Continuem sense rebre cap notícia. No hi ha hagut cap reunió, ni per part de l’Ajuntament ni de l’empresa concessionària, FCC”, ha afirmat Ignacio García, secretari general de la secció sindical de la CGT. A més, els socorristes asseguren que aquest cap de setmana s’han produït dos accidents greus que s’haurien pogut evitar amb un servei complet. Tot i que les víctimes es troben fora de perill, consideren que els fets posen en evidència la necessitat d’un servei complet i ben dimensionat. “És un tema de seguretat per a la ciutadania. No podem garantir-la si no ens donen més personal i millors condicions”, ha remarcat García.

Durant l’acte de protesta, la trentena de treballadors desplaçats han tornat a denunciar la manca de recursos i la distribució del servei mínim, que consideren inadequada. Han insistit que algunes platges haurien de tancar-se parcialment per garantir una vigilància efectiva a les zones obertes. El sindicat també ha assenyalat que l’Ajuntament té la responsabilitat de garantir la seguretat als espais de bany i ha recordat que, segons la llei de costes de 1988, les competències són del 100% municipals.

Els treballadors mantenen la seva demanda d’ampliar la temporada alta de vigilància, millorar les condicions laborals i actualitzar els mòduls de treball. Afirmen que continuaran mobilitzats mentre no s’obri un canal de negociació real: “Nosaltres posem el cos. Són ells, els polítics, qui tenen la responsabilitat de posar solucions”, han reblat.

Amb tot, la protesta d’aquest dilluns se suma a les mobilitzacions de divendres i diumenge, quan els socorristes ja van advertir que la situació podria empitjorar si augmentava l’afluència a les platges. De moment, la vaga continua sense data de finalització, i el col·lectiu manté la porta oberta al diàleg