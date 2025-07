Temps era temps, el dia de Sant Miquels dels Sants, els menuts de la casa solien estrenar alguna peça de roba per a lluir durant el punt àlgid de la Festa Major de Vic. D'aquell costum, en queda ben poc, però el que és innegable, és que la diada del patró de la ciutat continua sent una magnífica mostra que la tradició, la identitat i la cultura popular vigatana -i catalana- continua més viva que mai.

Cada 5 de juliol, els carrers del casc antic s'impregnen dels colors i l'aroma perfumat de l'espígol, un dels elements centrals de la festivitat. Aquest dissabte no ha estat una excepció i, vestits amb les seves millors gales, vigatans i vigatanes han matinat per a celebrar una jornada que ha arrencat de bon matí amb la Despertada musical.

La diada de Sant Miquel dels Sants és sinònim de gresca i xerinola, però també de solemnitat. L'acte institucional ha arrencat puntual a l'Ajuntament amb la lectura del Vers de l'espígol, enguany, a càrrec Sandra Quílez, membre del 7è Punt d'Interès Artesanal de Catalunya del carrer de la Riera de Vic.

Mentrestant, gegants, bestiari i un grapat d'entitats esperaven amb impaciència a la porta de la casa de la ciutat. Pocs minuts després, la comitiva encapçalada per l'alcalde Albert Castells es deixava veure per iniciar el seguici de Sant Miquel dels Sants, que aquest 2025, s'ha incorporat al catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya i, pròximament, es preveu que sigui declarat com a Festa Patrimonial d'Interès Nacional.

Aquesta, però, no ha estat una diada qualsevol, perquè enguany es commemoren els 400 anys de la mort del sant patró de la ciutat. Possiblement, aquest ha estat el desencadenant d'una jornada tensa i polèmica a la capital d'Osona, ja que el Bisbat de Vic ha decidit suspendre els actes religiosos previstos en honor a Sant Miquel arran de la polèmica sorgida per a la invitació de Luis Argüllo, president de la Conferència Episcopal Espanyola a l'ofici de Festa Major. El també arquebisbe de Valladolid ha protagonitzat, darrerament, declaracions en contra dels drets del col·lectiu LGTBIQ+ o de l'avortament, a més de no haver-se posicionat al voltant dels abusos sexuals dins de l'Església o d'haver-ho fet en contra del dret a l'autodeterminació i l'amnistia.

L'anunci de la seva presència a la ciutat ha aixecat polseguera i, fins i tot les comparses del seguici de Festa Major havien decidit plantar-se. Qui tampoc veia amb bons ulls la presència d'Argüello a Vic són alguns dels representants polítics del consistori vigatà. Concretament, els regidors i regidores d'ERC, la CUP i Vic En Comú Podem, que havien decidit no entrar a la Catedral de Sant Pere per participar en l'ofici solemne.

La polèmica ha enrarit el clima del dia gran de la ciutat i, a més de la cancel·lació de l'ofici solemne, el seguici no ha pogut comptar amb la imatgeria del Sant, ja que el Bisbat també ha tancat la casa natal del patró de la ciutat.

La calor ha estat una de les grans protagonistes de la jornada juntament amb l'escridassada de vigatans i vigatanes al Bisbat: "Volem a Sant Miquel" o "Fora el bisbe" han estat algunes de les consignes del dia a la capital d'Osona. També els crits d'"Independència".

A la plaça de la Catedral, les comparses han exhibit nombroses mostres de cultura popular. Abans de començar amb les danses tradicionals vigatanes, però, ha sonat Els Segadors i s'ha desplegat una estelada gegant al centre de l'emplaçament -a la plaça Major de Vic també hi ha un retrat gegant del rei penjat de cap per avall-.

Sigui com sigui, a Vic, la mobilització popular ha guanyat el pols al Bisbat i als discursos conservadors. Fins al 13 de juliol continuen els actes per a celebrar una festivitat inèdita que serà recordada per les tensions entre la societat vigatana i l'autoritat eclesiàstica de la ciutat, una Festa Major del poble i pel poble.