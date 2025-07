Les comparses del seguici de Festa Major de Vic anuncien accions de rebuig a la presència de Lluis Argüello

L'anunci de la presència del president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, durant l'ofici solemne de la Festa Major de Vic d'aquest dissabte 5 de juliol continua aixecant polseguera.

Si a principis de setmana eren ERC i Vic En Comú Podem que mostraven el seu rebuig a l'assistència del també arquebisbe de Valladolid a la celebració de la diada de Sant Miquel dels Sants -patró de la ciutat, que enguany commemora els 400 anys de la seva mort-, aquest dimecres les comparses del seguici i el grup municipal de la CUP s'han sumat a les protestes.

En concret, a través d'un comunicat difós a les xarxes, les comparses dels geganters, l'Àliga i el Bou, els Sagals d'Osona i alguna de les associacions de veïns de la capital d'Osona, han expressat "de manera clara i contundent" el seu rebuig a la presència d'Argüello.

En aquest sentit, apunten que el president de la Conferència Episcopal Espanyola s'ha "manifestat públicament en contra dels drets i les llibertats fonamentals" amb "discursos que vulneren els drets humans, la dignitat dels col·lectius que formen part essencial del nostre teixit social i cultural i la nostra identitat nacional negant l'autodeterminació dels Països Catalans".

D'aquesta manera, les comparses i la resta d'entitats signants del comunicat han decidit "plantar-se" i anuncien l'organització d'una acció per mostrar el seu desacord amb l'assistència d'Argüello.

Amb tot, deixen clar que "si el Bisbat de Vic recapacita", desenvoluparan el seu paper en el seguici amb normalitat i, per tant, demanen al bisbat "que li retiri la invitació a celebrar l'ofici de Festa Major" per "garantir un correcte desenvolupament de la jornada". "Advoquem per unes festes lliures de discursos d'odi i excloents", conclou el comunicat.

Per la seva banda, la CUP també ha manifestat el seu rebuig a la presència de l'arquebisbe de Valladolid i donen "tot el suport" a les accions anunciades per les comparses del seguici de la Festa Major de Vic.

Ens sumem al rebuig a la presència del bisbe de Valladolid a la Festa Major de Vic, i donem tot el suport a les accions que les comparses del seguici han anunciat.



Com ja deia la nostra samarreta de fa dos anys, ni bisbes ni fatxes!

Qui també fa una crida a rebutjar la presència de l'arquebisbe de Valladolid a la ciutat és la secció local de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC Vic), que anima a la població a rebre les comparses i els caps de llúpia amb estelades.

Visca la Festa Major!



Veniu amb estelades per saludar els Gegants, l'Àliga, el Lleó, la Mulassa, la Vella, el Nen i el Merma.



Expliquem-li al president de la CEE què en pensem d'ell.

Però no tot són crítiques i també hi ha veus que donen la benvinguda a Argüello a la capital d'Osona. És el cas de Pau Ferran, diputat del PP al Parlament de Catalunya, president del partit a Vic i candidat dels populars a l'alcaldia de la ciutat a les eleccions municipals del 2023.

En una publicació a les xarxes socials, Ferran ha dit: "És lamentable que l'esquerra radical d'ERC, Comuns i la CUP vulgui convertir la Festa Major en un acte d'exclusió i sectarisme". També ha afegit que, la ciutat "també és de la gent que respecta les tradicions, la fe i la convivència".