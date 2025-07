Fotos | Vic celebra la diada de Sant Miquel dels Sants sense ofici ni la imatge del patró de la ciutat

Aquest no ha estat un 5 de juliol qualsevol a Vic: la ciutat ha celebrat, com cada any, la tradicional diada Sant Miquel dels Sants, però sense ofici solemne ni la imatge del patró de la ciutat.

El Bisbat de Vic ha decidit suspendre tots els actes religiosos arran de la polèmica sorgida per a la invitació de Luis Argüello, president de la Conferència Episcopal Espanyola i arquebisbe de Valladolid, a l'ofici de Festa Major.

Crits de "Fora el bisbe" o "Volem a Sant Miquel" han estat els grans protagonistes de la jornada, que ha mantingut el seguici i els balls tradicionals vigatans a la plaça de la Catedral.

Festa Major de Vic 2025: baixada del seguici de Sant Miquels dels Sants.

Oriol Clavera

Festa Major de Vic 2025: baixada del seguici de Sant Miquels dels Sants.

Oriol Clavera

Festa Major de Vic 2025: diada de Sant Miquels dels Sants.

Oriol Clavera

Festa Major de Vic 2025: baixada del seguici de Sant Miquels dels Sants.

Oriol Clavera

Festa Major de Vic 2025: baixada del seguici de Sant Miquels dels Sants.

Oriol Clavera

Festa Major de Vic 2025: les autoritats municipals acompanyen el seguici de Sant Miquels dels Sants.

Oriol Clavera

Festa Major de Vic 2025: les regidores de la CUP acompanyen el seguici de Sant Miquel dels Sants.

Oriol Clavera

Festa Major de Vic 2025: les autoritats municipals acompanyen el seguici de Sant Miquels dels Sants

Oriol Clavera

Festa Major de Vic 2025: balls tradicionals vigatans de la diada de Sant Miquels dels Sants.

Oriol Clavera

Festa Major de Vic 2025: diada de Sant Miquels dels Sants.

Oriol Clavera

Festa Major de Vic 2025: diada de Sant Miquels dels Sants.

Oriol Clavera

Festa Major de Vic 2025: actuació dels Sagals d'Osona durant la diada de Sant Miquels dels Sants.

Oriol Clavera

Festa Major de Vic 2025: diada de Sant Miquels dels Sants.

Oriol Clavera

Festa Major de Vic 2025: els caps de llúpia durant la diada de Sant Miquels dels Sants.

Oriol Clavera

Festa Major de Vic 2025: balls tradicionals vigatans de la diada de Sant Miquels dels Sants.

Oriol Clavera

Festa Major de Vic 2025: balls tradicionals vigatans de la diada de Sant Miquels dels Sants.

Oriol Clavera