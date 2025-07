Nani Roma i el maldecap del fill amb cadira de rodes: «Haurà de fer classe amb 36 companys»

Polèmica en un institut de Prats del Lluçanès amb el fill del pilot Nani Roma com a un dels alumnes afectats. Les famílies de l'institut Castell del Quer denuncien la situació que hauran de viure el curs vinent a segon de batxillerat si no hi ha una solució. Tal com ha avançat el programa Via lliure de RAC1, es tracta d'una aula de 50 metres quadrats per a 37 estudiants.

Quin és el motiu? Doncs que Educació no permet que es creïn dos grups separats, i això obliga el centre a crear una mena de macroclasse. El centre ha perdut set alumnes aquest curs i el Departament ha retallat tres professors de la plantilla, la qual cosa significa que és impossible desdoblar el curs.

Entre els afectats hi ha Marc Roma, el fill de Nani Roma, amb un factor afegit: va amb cadira de rodes. Cal recordar que l'any passat va patir un accident que ha afectat la seva mobilitat, i això és un escull més en una classe que concentrarà un nombre tan elevat d'estudiants en un espai que és reduït per acollir-los.

En declaracions a la ràdio privada, Nani Roma ha recordat que les famílies només demanen tenir els tres docents de l'any passat per poder desdoblar el curs. Ja han fet una carta al síndic de greuges i també mantenen converses amb els serveis territorials d'Educació a la Catalunya Central. "Tenim una sensació d'oblit i de deixadesa", ha sentenciat el pilot.

L'accident del Marc, fill de Nani Roma

Marc Roma va patir un greu accident de motocròs el maig de l'any passat, als 15 anys, que el va deixar paraplègic. Mig any després, el jove va aconseguir tornar a caminar gràcies a un exoesquelet que "li ha canviat la vida". En una entrevista al programa Tot es Mou de 3Cat, pare i fill explicaven la seva història de resiliència: "A la vida les coses venen com venen i s'han d'acceptar, encara que a vegades siguin difícils", deia Nani Roma.

Per a en Marc, tornar a caminar després de la lesió medul·lar és "una sensació inexplicable". L'exoesquelet que ho ha fet possible és una eina per a ús clínic i de rehabilitació, un procés "llarg", explicava Helena López, responsable del departament clínic a ABLE Human Motion, tot afegint que recuperar la marxa també té "altres beneficis" com la millora del reg sanguini o el trànsit intestinal. En tot cas, encara fa ús de la cadira de rodes.

Denúncia enmig de la polèmica per l'adjudicació de places

Si bé no hi ha relació, la denúncia de Roma coincideix amb la incidència del Departament d'Educació amb l'adjudicació de places dels docents. La consellera Esther Niubó ha apuntat a una acció "deliberada, voluntària i conscient" d'una persona en l'incident en l'adjudicació als 57.000 aspirants per obtenir una plaça de docent i que obligarà a repetir el procés.

En una entrevista a RAC1, la consellera ha lamentat que és un "fet greu" perquè anul·la el procés que afecta milers de persones. Niubó ha afirmat que té "indicis" de qui pot aquesta persona i ha avançat que "evidentment" serà destituïda si se'n confirma la seva participació. "Les conseqüències han de ser contundents", ha afegit la consellera, que ha quantificat en 3.000 els docents que podrien veure modificada la seva destinació.