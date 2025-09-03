Bayés Salut incorpora la sisena generació de metges de la família

Nova pàgina a la història de Bayés Salut, nissaga mèdica vigatana amb més de 160 anys d'història. Aquest setembre s'incorpora a l'equip el neuròleg Iker Elosua Bayés, qui fins ara ha centrat la seva activitat clínica i investigadora en la neuroimmunologia a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
No és l'única novetat del projecte assistencial: la tardor d'aquest 2025, Bayés Salut preveu obrir un nou centre mèdic a la ciutat. D'aquesta manera, el grup ampliarà especialitats, unitats mèdiques i reforçarà la seva aposta per a un servei comunitari fortament arrelat al territori.
Sis generacions de metges
"És un moment molt il·lusionant, un nou inici on no només caldrà entomar el repte de créixer, sinó sobretot de preservar la qualitat assistencial que ens caracteritza", explica el doctor Elosua Bayés, que visitarà a l'icònic Consultori de la capital d'Osona, ubicat a la plaça de la Catedral.
Una nova etapa en la qual el grup osonenc vol consolidar el seu compromís amb una atenció sanitària de qualitat a Osona, incorporant especialistes de referència a Catalunya, com el doctor Bonaventura Clotet, que pròximament liderarà una nova especialitat enfocada a l'envelliment saludable al Consultori de Vic.
"L'essència de la medicina és escoltar el pacient"
A més de la continuïtat de la nissaga de metges, la incorporació del doctor Elosua Bayés també respon a una manera d'entendre la medicina des d'una perspectiva humanista, propera i compromesa.
"L'essència de la medicina és escoltar el pacient", defensa el neuròleg, donant gran importància al fet que l'atenció clínica es focalitzi en la persona, la seva història i context.
"A casa, hem crescut sentint a parlar de medicina en les trobades i àpats familiars. No només des del punt de vista científic, sinó sobretot humà", recorda el doctor Elousa Bayés.
Destaca la rellevància de disposar de temps durant les visites, un valor que reconeix que el sistema no sempre pot garantir per la gran demanda, però que cal blindar. "Si l'objectiu és atendre bé els pacients, és necessari aturar-te, escoltar-los i entendre'ls. És el que m'han inculcat a casa des de petit".
Una nissaga mèdica amb 160 anys d'història
Bayés Salut compta amb 160 anys de trajectòria. Aquest 2025 incorpora la 6a generació de metges amb el doctor Elousa Bayés, un repte que afronta amb il·lusió i respecte per fer-ho "al mateix despatx dels meus predecessors".
La llavor del projecte es remunta a finals del segle XIX amb el doctor Bayés i Fuster, pioner en l'estudi de les aigües medicinals, que amb les seves investigacions, va donar a conèixer les propietats terapèutiques de les aigües de Tona.
Qui va donar continuïtat al seu llegat va ser Candi Bayés. Abocat a la medicina humanista, el seu caràcter proper i entregat a la cura de les persones va calar al territori. Va ostentar càrrecs de prestigi a la comarca d'Osona, com el de director de l'Hospital de la Santa Creu de Vic, i va ser distingit amb la Medalla d'Or de la ciutat.
Més tard s'incorporà Antoni Bayés i Vayreda, qui va adquirir coneixements mèdics avançats en tuberculosi pulmonar a Suïssa i els va traslladar a la comarca, i també va exercir de director tècnic de l'Hospital de la Santa Creu.
L'impuls definitiu a la nissaga de metges l'ha donat el doctor Bayés de Luna: eminència internacional en cardiologia, és conegut arreu del món per descobrir una patologia clínica batejada amb el nom de Síndrome Bayés. També ha estat l'impulsor del Dia Mundial del Cor durant el seu mandat com a president de la Federació Mundial del Cor.
Bayés de Luna ha estat el fundador -i n'és l'actual president- de Bayés Salut. Juntament amb la seva filla, Clàudia Bayés Genís, i el seu fill, Toni Bayés Genís, són els responsables del projecte actual, que compta amb 220 professionals.