Famílies d'Osona busquen opcions per conciliar la setmana abans de l'inici de curs

Quan falta encara una setmana per començar l'escola, són molts els pares i mares que ja no estan de vacances i que han de recórrer a casals per compaginar la vida laboral amb la familiar.
"Treballem tots dos i hem de buscar una solució perquè els avis es fan grans i només poden estar-hi una estona", explica Josep Maria Muñoz, de Folgueroles. Aquest dilluns al matí ha deixat el seu fill al casal de ciclisme d'ETB Esport de Vic, que té una setantena de nens d'entre 4 i 13 anys. Enguany ofereixen servei de dinar per allargar horari davant la demanda d'algunes famílies.
El coordinador del casal, Josep Jufré, explica a l'ACN que aquesta primera setmana de setembre tenen el casal "tot ple": "Al setembre hi ha molta demanda, sobretot quan són setmanes complertes com aquesta, on no hi ha cap festiu enmig", detalla. Dels 70 inscrits aquest any, la meitat són alumnes de l'escola de ciclisme que hi van tot l'any i la resta, ho provaran per primer cop.
Servei de menjador per donar "més facilitats" a les famílies
Enguany, a més, el casal de ciclisme de Vic ha incorporat el servei de menjador per donar "més facilitats" a les famílies i poder allargar horari. En comptes de 9 a 13 hores, la jornada s'allarga fins a les 16 hores. Dels 70 alumnes, n'hi ha 10 que han demanat el servei.
Les famílies valoren les activitats a l'aire lliure
Entre les mares del casal de ciclisme d'ETB Esport de Vic hi ha l'Ester Forcada, de Vic. Explica que ja han acabat les vacances i que agraeixen molt poder disposar d'aquest servei.
"A la germana petita l'hem colat amb els avis, ell vindrà una setmana a fer bici, ja és el segon any que ho fa i estem molt contents", remarca. El fet que sigui una activitat a l'aire lliure és un dels factors decisius: "Ja tindran temps de tancar-se a l'escola". A més a més, remarca, és una manera d'anar entrant en rutina. "Ha vingut amb mandra perquè sempre costa tornar als inicis, però molt bé", afegeix.
Qui també ha portat el fill al casal és Josep Maria Muñoz, de Folgueroles. Admet que els avis no són un recurs perquè ja s'han fet grans, i per això van decidir apuntar-lo al casal de ciclisme. "Ens va molt bé perquè així tenim el nen col·locat de 9 a 13 hores", admet i, al mateix temps, l'infant s'ho passa bé.
Entre els inscrits també hi ha famílies que encara estan de vacances, però que aposten per aquest recurs per allunyar-los de les pantalles i que facin esport, segons expliquen des de l'organització del casal.