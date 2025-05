El doctor Antoni Bayés de Luna rep la medalla d'or de Vic

Antoni Bayés de Luna (Vic, 1936) ha rebut la medalla d'or de la ciutat de Vic en un acte farcit de personalitats polítiques i de l'àmbit de la salut d'Osona i d'arreu del país. L'Ajuntament ha atorgat la distinció al cardiòleg vigatà per la seva contribució a la ciència i a la medicina, així com pel seu vincle personal amb la capital d'Osona i el compromís amb la llengua i la cultura catalana.

"És un dia històric i ple d'orgull per la ciutat" ha manifestat Albert Castells, alcalde de Vic, durant l'emotiu acte que ha tingut lloc aquest dimecres al vespre a l'Atlàntida. La medalla d'or de la ciutat -reconeixement amb 147 anys d'història que només s'ha entregat a 17 vigatans i vigatanes- és una distinció excepcional per a "persones que han deixat una empremta profunda i han contribuït de manera exemplar al progrés i al prestigi de Vic", ha apuntat el batlle. "També és un gest de gratitud col·lectiva per reconèixer el mèrit i la generositat de figures" com la del doctor Bayés, ha afegit Castells.

Entre altres aspectes, l'alcalde de Vic ha destacat les importants aportacions científiques del doctor Bayés en el camp de la cardiologia, el mèrit d'haver format diverses generacions de metges i metgesses i, en clau de ciutat, n'ha remarcat la implicació en la recuperació dels estudis universitaris a la capital d'Osona i, al mateix temps, el seu compromís amb la llengua i la cultura catalana.

"Amb aquest guardó, la ciutat vol dir-li gràcies de tot cor, la seva ciutat l'honora, l'estima i l'admira", ha dit Albert Castells: "Avui Vic li torna una petita part del que vostè li ha donat".

Albert Castells i Antoni Bayés de Luna en l`acte d`entrega de la medalla d`or de la ciutat de Vic.

Aj. Vic

Un cardiòleg universal

El 18 de novembre del 2024, el doctor Josep Arimany -exregidor de Vic i president de la FESS de la UVic-UCC-, en representació de més de 30 institucions i unes 500 signatures individuals, va entrar una instància al consistori demanant que es concedís la distinció al reconegut cardiòleg vigatà. Així va ser com el ple de l'Ajuntament de Vic donava llum verda a la petició.

En el seu parlament, Arimany ha destacat que Antoni Bayés de Luna és "un dels cardiòlegs més reconeguts del món, universal, referent indiscutible en l'àmbit de la cardiologia", però també "un català d'arrels profundes i, especialment, d'un vigatà que porta la ciutat al cor i que mai ha deixat de vincular-s'hi".

"És una persona que inspira, transmet motivació i optimisme", ha afegit Arimany tot destacant-ne la visió humanista del doctor Bayés, les seves publicacions i innovacions en l'àmbit mèdic, però també "la seva capacitat de lideratge i impuls de projectes transformadors".

Josep Arimany, durant l`acte d`entrega de la medalla d`or de Vic al doctor Antoni Bayés de Luna.

Aj. Vic

Antoni Bayés de Luna, mestre de la cardiologia

Visiblement emocionat, el doctor Antoni Bayés de Luna ha recollit la medalla d'or de Vic i ha explicat que, al llarg de la seva vida, li han entregat moltes distincions, però "aquesta és especial".

La medalla d'or de la ciutat de Vic se suma a una llarga llista de reconeixements rebuts pel doctor. Entre altres, l'any 2023 va rebre la Creu de Sant Jordi i, també va ser reconegut doctor honoris causa per la Universitat de Lisboa i per l'Acadèmia de Ciències de Budapest.

El cardiòleg vigatà ha estat president de la Federació Mundial de Cardiologia i fundador del Dia Mundial del Cor. També ha dirigit l'Institut Català de Cardiologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

La Societat Espanyola de Cardiologia el va reconèixer, l'any 2019, pels seus valors humanístics en el tracte amb els pacients. En l'àmbit de la recerca, en destaca la descoberta de la Síndrome Bayés.