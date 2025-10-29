La UVic-UCC i el Consorci Hospitalari posen en marxa una clínica odontològica oberta al públic

Vic acaba d'obrir la Clínica Odontològica Universitària, un espai obert a tota la ciutadania ubicat a la planta baixa de l'Hospital Universitari de la Santa Creu. Es tracta d'un projecte conjunt entre el Consorci Hospitalari de Vic (CHV), la Fundació Hospital de la Santa Creu i la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).
En un comunicat, el CHV destaca que el nou equipament ofereix serveis assistencials odontològics privats amb un model centrat en "la qualitat, la innovació i una atenció integrada i personalitzada".
La clínica, amb quatre boxs dentals, ofereix les especialitats d'odontologia conservadora i mínimament invasiva, odontopediatria, endodòncia, periodòncia i ortodòncia, així com servei d'implantologia, cirurgia oral i maxil·lofacial.
El centre compta amb tecnologia d'última generació, com escàners digitals i un TAC dental, situant-se a l'avantguarda de la salut bucodental. Tots els professionals que hi donen servei són professors de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, garantint el rigor científic en tots els tractaments.
A més de l'atenció a la ciutadania, la clínica tindrà una funció acadèmica clau: acollirà les pràctiques clíniques dels estudiants dels darrers cursos del grau en Odontologia que la UVic-UCC imparteix des del curs 2023-2024. En una segona fase, també s'hi desenvoluparan màsters i programes d'especialització per a professionals.
Antoni Molas, president del CHV, afirma que la voluntat és la de "crear un espai on la ciutadania se senti segura i ben atesa".
Amb aquesta iniciativa, Vic consolida el seu paper com a referent en salut i formació universitària, posant al servei de la població un nou recurs assistencial i reforçant la vinculació entre universitat i sistema sanitari.