Acció del Gremi de la Pagesia Catalana a Vic per denunciar la «mala gestió» de la crisi de la dermatosi nodular

El Gremi de la Pagesia Catalana ha iniciat protestes i accions per mostrar el seu rebuig davant la "desorganització" en la gestió de la crisi de la Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) per part de les administracions. Diuen que aquest descontrol "no permet avançar a la velocitat necessària per afrontar la situació amb garanties".
Entre les accions de protesta que el Gremi ha desplegat arreu de Catalunya, també se n'ha fet una a Vic: han deixat bales de farratge davant la seu dels serveis territorials d'Agricultura, ubicats al Sucre. Entre altres, les protestes també han arribat a l'Alt Empordà , la Selva, el Pla de l'estany, el Vallès Oriental, el Gironès, el Maresme, el Baix Empordà, la Conca de Barberà o el Bages.
A tot plegat, demanen a la Conselleria d'Agricultura, el Ministeri espanyol i a la Comissió Europea "mesures immediates i efectives" per corregir uns protocols contra la malaltia que consideren "desproporcionats".
En un comunicat també adverteixen que, "si passats 10 dies no s'han obtingut resultats, les accions augmentaran d'intensitat".
La setmana passada va detectar-se a Osona un possible cas de DNC, un focus sospitós que, finalment, va resultar ser negatiu. Si s'hagués confirmat, hauria estat el primer brot de la malaltia fora de les comarques gironines. Amb tot, els ramaders osonencs estan molt preocupats amb l'evolució de la crisi i la possible arribada de la malaltia al nostre territori.
Les demandes a Agricultura
En concret, des del Gremi de la Pagesia Catalana exigeixen a la Conselleria d'Agricultura que posi "ordre" a la seva base de dades amb la finalitat d'actualitzar-la i que s'elimini del llistat de vacunació totes aquelles granges que estan inactives, buides o donades de baixa.
D'aquesta manera, diuen, es garantirà que els percentatges d'animals i explotacions "siguin reals i no ficticis": "Necessitem aturar els buits sanitaris ja", apunten en un comunicat.
Al mateix temps, també demanen que el Departament "assumeixi la gestió directa" de la vacunació i que s'acceleri el procés. I, finalment, donen 10 dies de marge per aconseguir que "el 100% dels animals dels radis afectats estiguin vacunats".
Les demandes al Ministeri
D'altra banda, el Gremi demana al Ministeri espanyol que "agilitzi les valoracions dels buits sanitaris" i que "abans de 10 dies" doni tots els detalls dels imports d'indemnització per cada concepte.
Tanmateix, exigeixen que "Catalunya tingui llibertat per decidir el millor pla de vacunació i d'autoprotecció davant aquesta crisi".
Demandes a la Comissió Europea
Finalment, demanen a la Comissió Europea que "revisi els protocols que actualment està impostant", els quals consideren "desproporcionats".
En aquest sentit, apunten que "cada zona té les seves característiques pròpies, la seva climatologia i el seu sistema productiu" i que "les mesures per afrontar la crisi s'han de poder adaptar a criteri de cada territori".