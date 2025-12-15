Set persones detingudes en un nou dispositiu contra la multireincidència a Vic i Manlleu

Set detinguts per estrangeria, 22 denúncies administratives i sis de trànsit, dos patinets intervinguts i quatre entrades a establiments. Aquest és el balanç final del desplegament d'un nou dispositiu contra la multireincidència -l'anomenat Pla Kanpai- a Vic i Manlleu. L'operatiu, que també va dur-se a terme a Olot i Girona, va tenir lloc divendres entre primera hora de la tarda i fins entrada la matinada de dissabte.
En el total d'operatius, van participar-hi 380 efectius dels diversos cossos policials, entre els quals Mossos d'Esquadra -262-, Policia Nacional, Guàrdia Civil, les diferents policies locals i agents de seguretat privada.
Pla Kanpai a Vic i Manlleu
Qui divendres a la tarda passejava per Vic o Manlleu, va adonar-se de la presència de cossos de seguretat pels carrers d'ambdues ciutats. En el cas de la capital d'Osona, el desplegament policial en el marc d'un nou Pla Kanpai va comptar amb una seixantena d'efectius dels Mossos d'Esquadra -a més d'agents de la resta de cossos de policia-. A la capital del Ter, la policia catalana hi va ser present amb una cinquantena d'agents de diverses unitats.
"L'objectiu del Pla Kanpai és la lluita contra la multireincidència i augmentar la seguretat de la ciutadania", detallava el cap de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) d'Osona, Josep Pericas, just abans d'iniciar el dispositiu. En aquesta línia, també explicava la previsió d'actuació en diverses fases i espais, com el control de patinets i comerços, en el transport públic, pressió per evitar robatoris a l'interior de vehicles, així com l'entrada a locals "on pot haver-hi persones que es refugien de l'actuació policial".
El balanç final de l'operatiu a Vic i Manlleu han estat de set persones detingudes -estrangeria-, 22 denúncies administratives -16 per substàncies, tres per armes i tres més per manca consideració-. També s'ha interposat sis denúncies de trànsit, s'han intervingut dos vehicles de mobilitat personal -patinets- i es va procedir a l'entrada a quatre establiments als quals se'ls van posar diverses denúncies administratives.
"Necessitem canvis per abordar la problemàtica"
Qui va seguir de ben a prop el dispositiu va ser la consellera d'Interior, Núria Parlon. Present a la reunió informativa de coordinació entre els diferents cossos policials a Vic, detallava que el Pla Kanpai "centra la mirada en aquells delinqüents multireincidents que hem categoritzat d'alt risc de persistència" i que "perjudiquen la convivència i la cohesió social".
En aquesta línia, el Congrés dels Diputats i el Senat debatran pròximament la proposta de llei contra la multireincidència plantejada per Junts i que rep el suport de PSOE, PP, Vox i PNB. "Aquesta reforma legislativa dibuixa un bon horitzó, necessitem canvis per ser més efectius a l'hora d'abordar la problemàtica", apuntava la consellera durant la seva visita a les dependències dels Mossos d'Esquadra de Vic.