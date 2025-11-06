Liciten les obres de millora de les connexions entre la C-17 i la C-25 i d'accés a Vic i Gurb

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha anunciat la licitació de les obres per a la millora de les connexions de la carretera N-152z amb les autovies C-17 i C-25, a Gurb.
L'actuació, que es licita per un import d'1 milió d'euros, permetrà "augmentar la capacitat dels accessos existents i afavorir la seguretat i la fluïdesa del trànsit", segons detallen en un comunicat.
Es preveu que les obres comencin la primavera del 2026 i tinguin un termini de vuit mesos. L'actuació comportarà l'increment de la capacitat de les dues rotondes existents -una circular i una altra d'el·líptica– i la creació d'un carril directe des de la sortida de la C-25 cap a l'N-152z en direcció C-17 nord.
L'objectiu final, detalla Territori, és "millorar la connexió entre els dos eixos d'alta capacitat i l'entrada pel nord a les localitats de Gurb i Vic".
Així mateix, les obres inclouran la reordenació d'accessos, la renovació del ferm en l'àmbit d'actuació i l'adequació i millora de la senyalització, l'abalisament i les barreres de seguretat.