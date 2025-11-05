L'R3 perd un 20% dels usuaris durant el primer mes del macrotall pel desdoblament

El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha assenyalat que s'ha perdut un 20% dels usuaris en el primer mes del macrotall a l'R3 de Rodalies, que deixa sense trens la Garriga (Vallès Oriental) i Barcelona. En una atenció als mitjans aquest dimecres, Carmona ha detallat que en aquest període s'han mantingut uns 16.000 passatgers, ja sigui amb el trasllat per carretera amb autobusos o "desplaçant-se cap a trens de l'R2, en menor mesura, o l'R4".
Carmona ha recordat que en aquest tipus de situacions "sempre hi ha un descens de viatgers". Per tot plegat, ha fet una valoració "positiva" del primer mes i ha destacat millores com ara la "reconfiguració horària dels busos" que s'ha fet a la Garriga, amb una freqüència cada mitja hora.
Carmona ha dit que es tracta d'implementacions atenent "les demanades de mobilitat" gràcies a les converses amb els agents del territori, i acordades amb la Generalitat, ajuntaments i plataformes i entitats. El portaveu de Renfe a Catalunya ha apuntat que "s'ha passat d'una situació raonablement positiva", tal com va valorar el primer dia, "a una situació estabilitzada".
El portaveu de l'empresa ferroviària a Catalunya ha reconegut un increment del temps dels desplaçaments, però ha recalcat que "s'ha treballat per tal de minimitzar-ho" i ha apuntat que per aquest motiu "s'han posat serveis directes a les principals relacions de major demanda, Centelles cap a Barcelona", així com des de Vic i la Garriga.
Carmona també ha justificat les modificacions fetes en aquest primer mes del pla alternatiu per carretera, perquè el "seguiment continu" que es feia de les dades "era necessari aquest increment en les hores punta". En aquest sentit, ha puntualitzat que l'augment del pas de vehicles per la Garriga ve motivat perquè "el gruix" dels passatgers són els del servei directe. Per una altra part, Carmona ha defensat que, per la resta del dia, l'oferta atén "perfectament la demanda de viatgers".
Carmona no ha descartat fer modificacions més endavant, sempre que siguin essencials. El representant de la companyia ha assegurat que continuen analitzant les dades per valorar possibles canvis. D'altra banda, ha explicat que de cara a l'hivern s'estudiarà sumar més busos els caps de setmana per un "increment de la mobilitat que es produeix normalment per aquestes dates".