Renfe modifica les connexions de bus entre Vic i Barcelona pel macrotall de l'R3

Renfe i la Generalitat implementaran algunes millores en el Pla Alternatiu de Transport de la línia R3 un mes després de la posada en marxa del dispositiu pel macrtoall pel desdoblament de la línia. Les modificacions tindran vigència a partir del 3 de novembre.
Hi haurà un reajustament dels horaris del transport per carretera amb l'objectiu de "millorar la mobilitat dels viatgers, especialment en hores punta, i optimitzar el servei". En concret, Renfe incrementarà les connexions amb bus des de Fabra i Puig fins a la Garriga amb serveis cada 30 minuts entre les 6 i les 9 del matí i entre les 4 i les 8 del vespre. A més, es posa un nou servei diari amb sortida des de Barcelona a les 10 de la nit. Fa uns dies ja es va incrementar aquest servei des de la Garriga fins a Barcelona.
En canvi, el servei entre Barcelona i Vic passa a tenir una freqüència de 20 minuts en lloc de 15, tal com es va preveure inicialment.
Després de reunions mantingudes amb ajuntaments, entitats i plataformes del territori, Renfe i la Generalitat han decidit fer alguns canvis al Pla de Transport Alternatiu a la línia R3 de Rodalies un mes després de la seva posada en funcionament.
En el cas de la capital d'Osona, el servei per carretera es preveu amb una freqüència de pas de cada 20 minuts. D'aquesta manera, hi haurà tres autobusos per hora a diferència dels quatre que hi havia fins ara.
En un comunicat, Renfe assegura que continua treballant de forma coordinada amb Adif per "millorar la fiabilitat del servei ferroviari". A més, asseguren, "es manté la formació específica del personal d'informació i atenció al client per reforçar l'acompanyament als usuaris durant aquest període d'obres".
També indiquen que el servei alternatiu es continuarà analitzant "de manera permanent" per poder-lo adaptar a les necessitats específiques o puntuals que es puguin detectar.