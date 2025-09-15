FiraTàrrega 2025 tanca amb un 75% d’ocupació i 14.500 entrades: una ciutat convertida en escenari

La 45a edició de FiraTàrrega s’acomiada aquest diumenge amb un balanç d’èxit rotund: prop d’un 75 % d’ocupació i més de 14.500 entrades venudes, un 10 % més que l’any passat. Durant quatre dies, la capital de l’Urgell ha viscut 156 sessions –82 gratuïtes i 73 de pagament– i 41 espectacles que han penjat el cartell d’“exhaurit”.
La fira ha concentrat la seva programació en tres grans espais –Espai Reguer, el centre urbà i la Plana– una aposta que, segons la directora executiva sortint, Natàlia Lloreta, “ha donat bons fruits”. En total, s’han presentat 54 espectacles de companyies catalanes, estatals i internacionals, amb 19 estrenes i una clara vocació d’art de carrer.
La directora artística, Anna Giribet, ha celebrat la connexió amb el públic, que ha omplert places i carrers i ha ovacionat propostes tan diverses com "Gota" de Txema Muñoz, "Torcidxs" de las Nenas Theatre o l’humor de "Camelvá" de Campi Qui Pugui. “Volíem peces que remoguessin i fes ballar, emocionar i aplaudir, i així ha estat”, ha destacat.
L’alcaldessa Alba Pijuan ha subratllat l’èxit del retorn de l’acte inaugural, amb més de 300 voluntaris, que “ha marcat un abans i un després” i ha fet que la ciutat sentís la fira “molt seva”. En l’àmbit professional, FiraTàrrega consolida el seu paper de mercat internacional amb 1.167 acreditats procedents de 24 països, reforçant el certamen com a punt de partida de la temporada escènica.
Aquesta edició també marca el comiat de Natàlia Lloreta al capdavant de la direcció executiva, després de cinc anys de mandat en què ha impulsat la digitalització i millorat processos interns. L’Ajuntament obrirà la setmana vinent la convocatòria per trobar la nova direcció. Amb públic entregat, carrers plens i una programació ambiciosa, FiraTàrrega 2025 tanca amb un missatge clar: l’escena contemporània continua viva i en expansió.