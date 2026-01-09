L'agenda del cap de setmana a Lleida: 10 i 11 de gener

"Bye Bye, Confetti", a la Llotja
La companyia La Baldufa porta a escena l’espectacle “Bye Bye, Confetti”, una proposta de pallassos contemporanis que defuig les mitges tintes. L’obra explica la història de tres pallassos que afronten la mort del seu líder, Confetti, figura clau i guia espiritual del grup. L’absència esdevé el motor dramàtic d’un relat carregat de comicitat, tendresa i moments de gran intensitat emocional. El buit de lideratge genera conflictes interns que es transformen en joc escènic. L’humor es combina amb l’amor i la fragilitat humana. El públic comparteix l’espai emocional amb els actors. L’espectacle està recomanat a partir de vuit anys. Es podrà veure els dies 9, 10 i 11 de gener al Teatre de la Llotja de Lleida.
Últims dies de la pista de gel de Lleida
En el marc de les Festes de Nadal, Lleida ha recuperat una de les activitats més esperades: la Pista de Gel. Aquesta instal·lació nadalenca ofereix una experiència lúdica pensada per a totes les edats i s'acaba aquest diumenge. Durant setmanes, petits i grans han pogut gaudir del patinatge en un ambient festiu. Els horaris s’adapten tant als dies lectius com als períodes festius. L’organització recorda que és obligatori l’ús de guants per seguretat. El servei inclou el lloguer de patins. També hi ha grampons per als acompanyants.
Faixedas i Xuriguera reflexionen sobre la vida a “Les mares”
El teatre acull l’espectacle “Les mares”, protagonitzat per Fel Faixedas i Carles Xuriguera. La proposta gira entorn de les seves mares, figures centrals que prenen veu a l’escenari. Amb un humor fi i intel·ligent, l’obra explora la memòria, la mort i els vincles familiars. El text combina rialles amb moments de gran sinceritat. El joc teatral converteix el duet còmic en un quartet inesperat. La durada és de noranta minuts intensos. L’espectacle connecta amb públics molt diversos. És una proposta emotiva i profundament humana que es podrà veure diumenge a partir de les 19h al Teatre de la Passió de Cervera
La Caminada Crematorrons aposta per l’esport i el territori
La tradicional Caminada Crematorrons celebra una nova edició amb un recorregut entre Cervera i Guimerà. L’itinerari, de 19 quilòmetres, presenta un desnivell positiu de 435 metres. Es tracta d’una caminada apta per a tots els nivells. L’activitat fomenta l’exercici físic i el contacte amb la natura. L’organització recomana portar esmorzar, beguda i roba adequada. La sortida serà a les vuit del matí des de la plaça Santa Anna. El retorn es farà en autobús. Una cita consolidada dins el calendari esportiu popular.