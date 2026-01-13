Ben Harper, Santiago Auserón i Asian Dub Foundation, caps de cartell del Mud

La 19a edició del MUD, Festival de Músiques Disperses, convertirà Lleida en un pol musical de primer nivell del 12 al 15 de març, amb Ben Harper, Santiago Auserón i Asian Dub Foundation com a grans reclams d’un cartell que combina neofolk, electrònica, fusió global i arrel mediterrània. El Cafè del Teatre tornarà a ser l’epicentre del festival, amb extensions a l’Auditori Enric Granados i al Teatre de la Llotja.
L’obertura anirà a càrrec d’Asian Dub Foundation, dijous 12 al Cafè del Teatre, amb el seu inconfusible mestissatge de jungla, dub, rap militant i referències a les arrels sud-asiàtiques, en una trajectòria que inclou gires amb Rage Against The Machine o Beastie Boys i cineconcerts de culte com la banda sonora en directe de La Haine. L’endemà, divendres 13, Santiago Auserón presentarà a l’Auditori Enric Granados La Academia Nocturna, on revisita en directe clàssics de Radio Futura i Juan Perro al costat d’una banda solvent, i la nit es tancarà al Cafè del Teatre amb una sessió electrònica de Shantel, figura clau de les sonoritats balcàniques i de fusió.
El dissabte 14, Terrae presentarà al Cafè del Teatre el seu primer llarga durada, Nostre gra, un treball que ret homenatge a les Terres de l’Ebre amb una amalgama de sons, cants i paisatge emocional, seguit de L’Arannà amb Turmarí, una immersió contemporània en la música popular d’Eivissa i Formentera, on sintetitzadors i teclats conviuen amb castanyoles, tambor, espasí, flaüta i estètiques inspirades en el ball pagès. Paral·lelament, el festival programarà concerts matinals amb Pau Castellví, Ponent Roots i El Pony Menut, versió familiar d’El Pony Pisador, per acostar la proposta al públic infantil.
El tancament del MUD arribarà diumenge 15 de març amb Ben Harper en format solo al Teatre de la Llotja, en un concert excepcional que repassa una carrera marcada per la barreja de pop, reggae, blues, rock, funk i folk, tres premis Grammy, 18 discos d’estudi i més de 16 milions de còpies venudes. Aquesta actuació s’emmarca en la celebració dels 25 anys del Black Music Festival, en una gira amb només tres cites a l’Estat (Palma, Girona i Lleida) i amb les entrades exhaurides a Girona, fet que converteix el pas pel MUD en l’única oportunitat per veure aquest concert a Catalunya.