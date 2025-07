Discriminació lingüística d'un oftalmòleg: «Ens ha expulsat de la consulta per parlar català»

Greu denúncia de discriminació lingüística, aquest cop en l'àmbit sanitari. Una dona ha explicat a través de xarxes socials que aquest dimecres va visitar l'Institut Català de Retina amb la filla. Però la visita no va anar bé. La denunciant assegura que l'oftalmòleg que els va atendre va acabar expulsant-les de la consulta per parlar català.

"Ofensiu i maleducat, no ens ha volgut escoltar mentre deia que s'acollia al dret d'ús de la llengua comuna", denuncia la dona, en referència a l'actuació del doctor Emanuel Esteban Martínez. Cal recordar que aquest suposat dret al qual s'acull el metge no existeix. De fet, és tot el contrari: els professionals de la sanitat no estan obligats a parlar en català, però han de garantir el dret del client de comunicar-se en aquesta llengua.

Tarda a @ICRcat amb la meva filla.

El Dr. Emanuel Esteban Martínez ens ha expulsat de la consulta per parlar català. Ofensiu i maleducat, no ens ha volgut escoltar i dient que s'acollia al dret d'ús de la llengua comuna. He fet queixa a l'ICR. @llenguacat@COMBarcelona — Montse Forcada i Cot (@MontForcadaCot) July 2, 2025

La denunciant també ha destacat que ja fa anys que són clients d'aquesta clínica d'oftalmologia i que ja havien assumit que cap dels professionals que hi treballen els parla en català. Ara bé, la gota que ha fet vessar el got és que el metge els demanés passar-se al castellà i, posteriorment, expulsar-les de la consulta, un cas que suposa una flagrant discriminació per motius lingüístics.

El doctor Emanuel Esteban Martínez, nascut a l'Argentina, és llicenciat en Medicina per la Universitat de Buenos Aires i especialista en Oftalmologia pel Col·legi de Buenos Aires. "Disposa de múltiples anys d’experiència en oftalmologia i destaca per la seva participació i assistència a nombrosos congressos i jornades científiques", diu la web de l'Institut Català de Retina. La clínica aclareix que els idiomes que parla el doctor són el castellà, l'italià i l'anglès.

Resposta de la clínica i reacció de Salut

La publicació s'ha fet viral a través de les xarxes socials i acumula més de 150.000 visualitzacions. Davant l'enrenou generat, l'Institut Català de Retina s'ha pronunciat i ha assegurat que recull la queixa de la clienta. "Estem molt sensibilitzats amb la qüestió de la llengua i estem prenent mesures", diu l'entitat, que explica que es posarà en contacte amb la denunciant per gestionar la denúncia.

Bon dia, Montse. Recollim la seva queixa. Estem molt sensibilitzats amb la qüestió de la llengua i estem prenent mesures en aquest sentit. Des del servei d'atenció al pacient ens posarem en contacte amb vostè per gestionar el tema. — ICR (@ICRcat) July 3, 2025

La dona havia demanat ajuda per denunciar el cas i també hi ha hagut posicionaments des de diversos espais. El Departament de Salut ja s'ha posat en contacte amb la denunciant de manera privada, mentre que tant la Plataforma per la Llengua com el Col·legi de Metges de Barcelona han demanat a la dona que ompli els corresponents formularis de queixes per poder assessorar-la.