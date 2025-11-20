El temps d'aquest divendres 21 de novembre: alerta per neu i vent a cinc comarques

Després d'un dijous marcat per la notable baixada de les temperatures i els avisos per perill de neu a l'Alt Empordà, el Baix Empordà i a la Vall d'Aran; aquest divendres es preveu semblant. De fet, les temperatures continuen baixant i es mantenen en algunes comarques els avisos per perill de neu, a més, s'hi afegeixen alertes per fortes ratxes de vent en cinc comarques i per mal estat de la mar.
Aquest divendres a matí el cel estarà cobert al litoral i al prelitoral central i nord, així com al Pirineu. A partir d'aleshores la nuvolositat minvarà en general fins a quedar el cel serè o poc ennuvolat. Malgrat tot, al vessant nord del Pirineu romandrà molt ennuvolat o cobert durant tota la jornada.
A més, és probable precipitació d'intensitat feble a punts del quadrant nord-est de matinada, i la cota de neu podrà oscil·lar entre 300 i 400 metres a l'Empordà, on localment podrà nevar fins als 200 metres. A la tarda també s'esperen nevades d'intensitat entre feble i moderada al Pirineu que acumularan quantitats entre minses i poc abundants de neu. A causa del vent hi haurà transport de neu al vessant sud de la serralada i també hi haurà acumulacions irregulars de neu.
De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per perill de neu a la Vall d'Aran fins dissabte a les 01 hores de la matinada.
El vent serà l'altre protagonista de la jornada de divendres al nord del país. De fet, Meteocat ha emès avís per fortes ratxes de vent de més de 25 m/s des de divendres a les 13 h fins dissabte a les 13 h. L'avís és de perill 3, el que vol dir que l'alerta és taronja, i afecta les comarques de la Vall d'Aran, el Ripollès, el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Empordà.
Aquest vent també durà mala mar, sobretot al litoral nord al Baix i Alt Empordà on l'avís és de perill 3/6 en l'escala del Meteocat per possibilitat d'onades superiors a 2,5 metres.
Aquest divendres, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 6 graus de mínima i es preveu arribar als 12 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà -2 graus de mínima i s'arribarà als 11 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 0 graus que pujarà fins als 10 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 5 graus de mínima que podran arribar fins als 13 °C segons la previsió.