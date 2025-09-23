Primera nevada de la temporada el primer dia de tardor

Aquest dimarts 23 de setembre és el primer dia complet de la tardor astronòmica i la jornada ha començat amb temperatures força més baixes que les habituals per l'època. El contrast amb la calor dels darrers dies ha estat més que notable i, a més, ha suposat la primera enfarinada de la temporada als punts elevats del Pirineu.
La cota baixa per sota dels 2.000 metres
La previsió del Meteocat era clara: la neu podia aparèixer a partir de 2.000-2.200 metres, malgrat que a la cara nord del Pirineu transitòriament la cota podia ser més baixa.
I així ha estat. Bona part de l'Alt Pirineu ha quedat enfarinat a partir dels 2.000 metres. En punts com la Val d'Aran, de fet, puntualment ha baixat per sota i a la zona de Baqueira es va veure nevar als 1.800. També a Andorra la neu va aparèixer a partir dels 2.000 aproximadament, en zones com la d'Arcalís.
Una de les imatges més espectaculars és el vídeo que s'ha enregistrat al refugi de Certascan. Situat a tocar de l'estany homònim, al terme municipal de Lladorre (Pallars Sobirà), mostra una bona nevada a uns 2.230 metres d'altitud.
Malgrat que la inestabilitat anirà de baixa a mesura que avanci la setmana, les precipitacions poden continuar sent en forma de neu a l'Alt Pirineu al voltant d'aquesta cota, puntualment per sota a la cara nord.
Les imatges de la primera nevada
A continuació, un recull d'imatges de la nevada en diversos punts del Pirineu.