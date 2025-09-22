Precipitacions entre 40 i 125 litres al nord, al Prelitoral i a l'extrem sud, 400 serveis dels Bombers i dos morts. Aquest és el balanç de l'episodi de pluges d'aquest diumenge que va ser especialment intens en zones com Montserrat, el Baix Llobregat i a punts del Vallès, entre altres. Malgrat aquesta situació, no es va enviar una alerta ES-alert als mòbils. La consellera Núria Parlon ho va justificar inicialment, ja que la previsió no permetia identificar una zona i una hora determinada amb un risc molt elevat d'inundacions. Protecció Civil aclareix que, entre altres, és necessari que hi hagi un avís vermell per part del Meteocat.
Missatges per donar instruccions clares
En plena recerca per trobar la persona que encara està desapareguda, la consellera d'Interior va voler deslligar que aquest tipus d'alertes impliquin tenir la població millor informada respecte no enviar-les. En aquest sentit, s'insisteix que és una eina més i que només s'ha d'aplicar en unes circumstàncies concretes.
Concretament, un missatge ES-alert s'envia quan hi ha un pronòstic de risc molt elevat -en aquest cas de pluges- per una zona i un horari molt concret o quan es vulgui enviar un missatge molt clar a la població per tal que prengui una mesura d'autoprotecció urgent: reduir la mobilitat, confinar o evacuar, entre altres.
“En les altres circumstàncies s'envia la informació de manera general a través del Meteocat, Protecció Civil i l'ACA”, va assegurar aquest diumenge la consellera d'Interior. “Havíem estat tota la setmana demanant que es limitessin les activitats a l'aire lliure”, va afegir. De fet, els avisos del Servei Meteorològic eren grocs per al conjunt de Catalunya i taronja al nord-est, bona part del centre del país i a les Terres de l'Ebre.
En el cas del cotxe que el corrent va arrossegar a Sant Quintí de Mediona i va ser localitzat a la localitat propera de Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès), Parlon va assegurar que hi havia testimonis que van assegurar que se li havia recomanat que no travessés la riera de Mediona i que “ràpidament va arribar la llengua d'aigua” i se'ls va emportar. En aquest sentit, va fer una crida a la prudència quan es produeixen episodis com el d'aquest diumenge pronosticats des de feia dies.
Les condicions per enviar un avís Es-alert
Protecció Civil explica a Nació que el pla Inuncat ja es va posar en alerta el divendres de cara al diumenge. "No hi havia una previsió de risc extrem (ni per pluges ni per avisos hidrològics) en zones concretes que fessin necessari enviar alertes al mòbil en un territori concret", expliquen les mateixes fonts. En aquest sentit, una de les condicions imprescindibles és que els avisos del Meteocat siguin vermells, és a dir, 5 o 6 en una escala de 6.
"L’avís que teníem era de 4/6, i això significa probabilitat menor del 30% que es produeixin pluges de més de 40 litres en 30 minuts. Per tant, no enviem una alerta amb aquesta probabilitat", assenyalen des de Protecció Civil.
L'altre supòsit per enviar un avís al mòbil és un "increments importants en les conques que estiguin comportant perill per a les persones". En aquest sentit, un exemple on sí que es va enviar va ser el 12 de juliol a Cubelles. Allà, el sobreeiximent del pantà de Foix va provocar inundacions aigües avall.
Montserrat demana tancar l'accés al parc natural en episodis com el de diumenge
A Montserrat es van registrar fins a 126 litres per metre quadrat. Una tromba d'aigua que va provocar que els torrents es convertissin en grans cascades i deixessin fins a una seixantena d'excursionistes i de visitants aïllats en diversos punts del massís.
Concretament, els Bombers van haver de traslladar 25 passatgers del funicular de Sant Joan des del cim de la via fins al monestir, ja que el tren estava inutilitzat a causa d'un esllavissament a la via; també van acompanyar un altre grup de nou persones que s'han refugiat en l'ermita de la Santa Cova fins que ha parat de ploure.
Al Bruc es va ajudar cinc persones a arribar a un refugi i a quatre que estaven en un cotxe que amenaçava d'inundar-se. A Monistrol, va caldre rescatar un grup de 15 persones atrapat per la crescuda d'una riera. Per fer-ho, es va muntar una instal·lació de cordes i se'ls va ajudar a passar equipats amb material de seguretat.