Troben el cos d'una de les persones desaparegudes a l’Alt Penedès pels aiguats

Els Bombers han localitzat el cos d'una de les dues persones desaparegudes a Sant Pere de Riudebitlles aquest diumenge al vespre, després que un torrent d'aigua els hagués arrossegat mentre circulava en cotxe a Sant Quintí de Mediona, a l'Alt Penedès, aquest diumenge.
El cap de guàrdia de Bombers de la Generalitat, José Luís López, ha explicat que el vehicle ha estat localitzat sense passatgers, per la qual cosa han desplaçat al lloc dinou dotacions d'efectius, integrades per submarinistes i especialistes en rescat, ajudats també per drons i gossos. Fins a l'arribada de la nit, a la zona s'ha treballat també amb un helicòpter. El dispositiu de cerca està instal·lat al pavelló de la localitat i continua buscant l'altra persona desapareguda.
López també ha puntualitzat que Bombers porta més de 300 serveis durant tot l'episodi de pluges, la majoria concentrats a l'àrea metropolitana nord i sud, sobretot inundacions i arbres caiguts. Ha demanat evitar apropar-se a rieres i torrents perquè les crescudes "poden ser molt importants".
Alerta del pla d'emergències de Barcelona
Protecció Civil de Barcelona ha activat aquest diumenge a la tarda el Pla d’Actuació d'Emergència Municipal per risc d’insuficiència drenant en fase d’alerta a causa de la pluja a la ciutat. Les autoritats recomanen eliminar l'acumulació de brossa a teulades, desguassos i baixants d'aigua, revisar i retirar elements exteriors i no travessar zones inundables.
Més de 600 trucades per les pluges
El telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 600 trucades aquesta tarda per les pluges a bona part de Catalunya i els Bombers de la Generalitat han fet uns 220 serveis per inundacions, caigudes d'arbres o rescat d'excursionistes.
Des d’aquesta matinada i fins a les 16 hores s’han superat els llindars de risc per intensitat de pluja a diversos municipis com Montserrat-Sant Dimes (Bages), amb 124,5 litres; Rellinars (Vallès Occidental), 111,2 litres; el Port del Comte (Solsonès), 101,9 litres, o Alinyà (Alt Urgell), 64,2 litres.