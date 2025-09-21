Talls i destrosses a les carreteres per la tempesta d'aquest diumenge

Les tempestes fortes s'han reactivat aquest diumenge a la tarda i escombren diverses comarques del litoral, el prelitoral i l'interior del país del sud-oest al nord-est. Els xàfecs són d'intensitat forta o localment torrencial i han deixat registres d'entre 30 i 40 litres a nombroses poblacions, amb màxims superiors als 100 litres a la zona de Montserrat.
Destaquen els 78,8 litres de Castellbell i el Vilar, els 115 litres de Montserrat-Sant Dimes o els 108 litres de Rellinars. Les intensitats de precipitació han estat torrencials, amb 39,9 litres a Montserrat-Sant Dimes en 30 minuts i 44,9 litres en mitja hora a Rellinars.
Carreteres tallades i inundades
A l'AP-7 es demana molta precaució entre el Baix Llobregat i l'Alt Penedès per la visibilitat reduïda i a l'aeroport del Prat s'han registrat nombrosos retards i cancel·lacions. La carretera c-58 està tallada a Terrassa en sentit Manresa per inundacions. I les carreteres BP-1103 i BP-1121 també estan tallades a Marganell (Bages), així com la B-122 a Terrassa per despreniments.
Evacuació del funicular de Sant Joan a Montserrat
Protecció Civil i els Bombers de la Generalitat han alertat aquest diumenge que l'episodi de tempestes fortes que afecta Catalunya segueix actiu i han reclamat prudència. Els Bombers han donat suport aquesta tarda a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), a la zona de Montserrat, on han evacuat unes 27 persones de l'estació superior del funicular de Sant Joan perquè el servei de funicular no podia circular per obstacles a la via.
El Servei Català de Trànsit (SCT) fan una crida a la prudència, durant el que es preveu una tarda de diumenge de tornada a casa i de "precipitacions intenses". Per la seva banda, els Agents Rurals estan fent inspeccions en zones inundables, rius, rieres, barrancs i torrents, i preventivament tanquen alguns passos i punts perillosos.
Caiguda d'arbres en la línia R5
Els Bombers de la Generalitat treballen per retirar els arbres que han caigut sobre la catenària de la línia R5 Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Barcelona a Manresa i que han obligat a interrompre parcialment el servei.Set dotacions són a Castellbell i el Vilar (Bages) per retirar els arbres i deixar pas al tren aturat des de les 17.27 hores.
A causa de les condicions meteorològiques, es considera millor opció que fer baixar els passatgers, unes 50 persones entre les quals hi ha nens i nadons. La línia funciona de Plaça Espanya a Monistrol de Montserrat. D'allà fins a Manresa Baixador es fa servei substitutori per carretera.