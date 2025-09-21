El temps d'aquest dilluns 22 de setembre: la tardor s'inaugura amb pluges

La tardor està a tocar i les pluges d'aquest cap de setmana ens ho confirma. El dilluns els ruixats rebaixaran per donar pas a una setmana amb temperatures més fresques. El matí començarà amb alguns ruixats en el litoral central i núvols en punts del nord-est.
A la tarda l'ambient serà més solejat per a la major part del país, tot i que la temperatura mínima baixarà. Però al Pirineu, Prepirineu i meitat est del país hi apareixeran núvols que poden dur ruixats localment intensos.
A causa dels ruixats que encara s'arrossegaran el dilluns, el Meteocat ha activat l'avís per intensitat de pluges moderat al litoral nord-est del país, en concret a les comarques del Baix Empordà, el Gironès, la Selva i el Maresme.
Aquest dilluns, Barcelona començarà el dia amb uns 18 graus de mínima que s'estiraran fins als 26 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 13 graus de mínima que arribaran als 24 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 10 graus que pujarà fins als 23 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 16 graus que creixeran fins als 26 °C a la tarda.
Alerta per pluges fins dimarts
Encara que la previsió és a la baixa, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís alt per pluges a tota Catalunya des d'aquest diumenge fins dimarts a les 02 h de la matinada.
S'espera que puguin caure més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, i en alguns indrets es podria superar els 50 litres per metre quadrat. A més, els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i en diferents punts pot caurà calamarsa o pedra petita, de la mateixa manera que apareixeran fortes ratxes de vent.