El Meteocat amplia l'avís d'alta perillositat per pluja a 24 comarques

El Servei Meteorològic de Catalunya ha augmentat la perillositat que es viurà durant avui diumenge per la forta intensitat de pluja i ha estès l'avís a tot Catalunya. Durant el llarg del diumenge s'esperen pluges que puguin fer caure més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, i en alguns indrets es podria superar els 50 litres per metre quadrat. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i en diferents punts pot caurà calamarsa o pedra petita, de la mateixa manera que apareixeran fortes ratxes de vent.
El Meteocat ha situat tot Catalunya en alerta durant tot el migdia fins a la tarda, concretament de 12 h a 18 h. Aquest avís és determinat per la perillositat que s'ha adjudicat a cada comarca, n'hi ha que se situen en un grau de 2/6 i moltes d'altres en 4/6.
Les que s'han pintat de color taronja i, per tant, s'alerta d'un nivell alt de perill, són el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp, la Conca de Barberà, l'Anoia, la Segarra, el Solsonès, el Bages, els Vallesos, el Maresme, el Berguedà, el Lluçanès, el Moianès, Osona, el Ripollès, la Garrotxa, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany i l'Alt Empordà. La resta de comarques també es troben sota alerta, però no es preveu que la violència climatològica no sigui tan extrema.
Un cop se superin les sis de la tarda, el Meteocat preveu que les tempestes s'arraconin cap al con nord-est del país i com a conseqüència, l'alerta també ho fa. La màxima perillositat es viurà a Barcelona, el Maresme, el Vallès Oriental i l'Occidental i la Selva. Tot i això, es manté una alerta de menor grau de perillositat des del Tarragonès, fins al Berguedà -passant per l'Anoia- i tota la zona del litoral català. Aquest avís estarà actiu fins arribada la mitjanit.
Per aquesta raó, des del Servei Català de Trànsit (SCT) fan una crida a la prudència, durant el que es preveu una tarda de diumenge de tornada a casa i de "precipitacions intenses". El SCT ha demanat mitjançant una publicació a X que els conductors planifiquin el retorn, es mantinguin informats sobre l'estat del trànsit i informa que per la previsió meteorològica no s'obriran els carrils addicionals habituals per facilitar el trànsit de tornada, per seguretat.