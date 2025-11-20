El 30% de les europees majors de 15 anys patiran violència de gènere, segons l’OMS

L’Organització Mundial de la Salut assegura que un 28,6% de les dones i noies majors de 15 anys a Europa patiran violència de gènere alguna vegada a la vida. En un informe que es presenta aquest dijous a Madrid amb el ministeri de Salut, l’oficina regional de l’OMS detecta les debilitats dels sistemes sanitaris europeus per atendre les víctimes d’abusos sexuals o violència de gènere.
Per exemple, poc més del 30% dels 53 països analitzats ofereixen anticonceptius d’emergència o profilaxi postexposició al VIH. A més, un 32% dels estats encara exigeix als sanitaris denunciar els casos de violència de gènere a la policia sense el consentiment de la víctima, una pràctica que vulnera els drets de la víctima i les frena a l’hora de buscar ajuda.
L’OMS reclama als governs més recursos sanitaris per atendre les víctimes i avisa que la violència contra les dones és un “problema greu de salut pública” a Europa. "És una crisi de salut pública mundial de proporcions epidèmiques, que afecta milions de dones i exigeix una intervenció immediata", avisa l’informe.
El director de l’oficina regional de l’OMS per Europa, Hans Kluge, també avisa els sanitaris que no poden ser “espectadors” d’aquesta "crisi de salut pública”. “Hem de fer del sector sanitari el primer auxiliar que cada supervivent es mereix”, afirma en el comunicat de l’OMS.
Dades dispars entre països
Un 28,6% de les dones i noies majors de 15 anys a Europa patiran violència de gènere alguna vegada a la vida, segons les dades dels 53 països analitzats. Ara bé, la proporció és diversa en funció del país. Així, un 42,2% en patiran a Hongria, mentre que la xifra a Espanya és d’un 18,3%.
De fet, l’informe de l’OMS posa com a exemple de bones pràctiques les polítiques sanitàries a l’Estat espanyol. És un dels 12 països a la regió que destaca per comptar amb un marc d’atenció sanitària a les víctimes de violència contra les dones.
En el comunicat, la ministra de Salut Mónica García reivindica l’acció del seu govern per fer de l'atenció primària "una de les vies clau per identificar la violència contra les dones i les nenes i oferir el tractament i el suport adequats".
“Estem reforçant el cribratge sistemàtic, la formació especialitzada dels professionals i la coordinació amb els recursos judicials, forenses i socials” per garantir “una resposta sanitària coherent i empàtica” amb les víctimes, afegeix García.