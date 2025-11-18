El temps d'aquest dimecres 19 de novembre: 10 graus de màxima a punts de l'interior

L'entrada de vent Ponent del nord farà baixar les temperatures aquests dies, sobretot de cara a dijous i divendres, quan aquesta massa d'aire freda vindrà acompanyada de núvols. Per tant, aquest dimecres al matí el cel estarà serè o poc ennuvolat i és possible algun ruixat feble i minso a punts del litoral nord.
A partir de migdia augmentarà la nuvolositat al vessant nord del Pirineu, i posteriorment a la resta del Pirineu occidental. Al final del dia la nuvolositat arribarà a la resta del terç nord i podria haver-hi ruixats a algun sector del quadrant nord-est. A partir del vespre també s'esperen precipitacions al vessant nord del Pirineu que seran d'intensitat feble i acumularan quantitats minses o poc abundants d'aigua. La cota de neu a la Vall d'Aran baixarà dels 1.300 als 1.000 metres.
El que més destaca de la jornada de dimecres és la baixada de temperatura. La mínima serà moderadament més baixa, tret de punts de l'Empordà i de l'extrem nord del Pirineu on serà semblant. I la màxima també serà entre lleugerament o moderadament més baixa, excepte, de nou, a punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre.
Aquest dimecres, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 10 graus de mínima i es preveu arribar als 15 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 3 graus de mínima i s'arribarà als 14 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà d'1 grau que pujarà fins als 11 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 5 graus de mínima que podran arribar fins als 15 °C segons la previsió.