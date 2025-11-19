El temps d'aquest dijous 20 de novembre: les temperatures arriben als 0 graus

La massa d'aire fred que travessa el país agreuja aquest dijous amb una baixada important dels termòmetres, arribant inclús als 0 graus i amb avisos per neu en comarques del nord. Aquest dijous al matí es poden donar creixeran nuvolades al litoral fins a quedar el cel molt ennuvolat en general a final del dia. Malgrat tot, el terç sud del país la nuvolositat serà menys compacta.
Els núvols no sortiran per res, s'espera precipitació d'intensitat entre feble i moderada al litoral i prelitoral central, així com a punts de l'interior del quadrant nord-est, tot i que no seran abundants. A la tarda s'espera que la precipitació feble es mantingui al vessant nord del Pirineu on, a més, la cota de neu se situarà inicialment als 1.000 metres i baixarà fins a nevar a totes les cotes.
De fet, el Meteocat ha emès un avís per neu, de perillositat baixa, a dues comarques del nord-est del país: a l'Alt Empordà i al Baix Empordà. L'avís es mantindrà de 10 hores fins a les 01 h de la matinada de dissabte i el gruix de neu pot arribar als 200 metres.
La temperatura mínima serà lleugerament o puntualment moderadament més baixa al terç nord i semblant o lleugerament més alta a la resta. La màxima serà moderadament més baixa al terç nord, lleugerament més alta a Ponent i semblant a la resta. De cara al cap de setmana es mantindrà el fred, tot i que pujarà el termòmetre tímidament dissabte. Durant el diumenge la precipitació se centrarà al vessant nord del Pirineu.