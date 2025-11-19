El president de la Conferència Episcopal titlla les lleis de memòria d'«instrument de polarització»

El president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Luis Argüello, ha criticat aquest dimarts les lleis de memòria històrica i ha afirmat que són un "instrument de polarització ideològica al servei dels interessos polítics del present". Davant d'això, ha defensat fer durant els pròxims anys un exercici de diàleg i "purificació de la memòria" que, a parer seu, està avui "contaminada".
Argüello, que ha destacat que les lleis de memòria tenen una finalitat "justa" quan busquen "rehabilitar i honorar les víctimes de la dictadura", ha apostat durant l'assemblea dels bisbes espanyols per "aprofundir en la reconciliació que els anys de la transició van aconseguir". Per altra banda, el president de la CEE també ha carregat contra "la inhumanitat" de l'avortament, el qual creu que la societat occidental "ha amagat completament" la qüestió i que s'ha arribat a un punt "d'extrema irracionalitat al servei de la biopolítica".
En el seu discurs davant la plenària, el també bisbe de Valladolid ha recordat que la mort de Franco va obrir pas a un nou encaix "sense privilegis" entre l'Estat i l'església. Pocs dies abans del cinquantè aniversari de la mort del dictador, Argüello ha destacat el "distanciament" que va tenir el clero espanyol respecte de la dictadura a mesura que va avançar el franquisme. "Superant qualsevol enyorança del passat (l'església), va col·laborar decididament per fer possible la democràcia", ha reivindicat.
"La fe cristiana no és una ideologia política", ha manifestat tot dient que la missió dels catòlics és ara oferir respostes a temes concrets i promoure la pau i els drets humans. Tot plegat, ha afegit, en un moment en què la societat i la cultura sembla redescobrir les virtuts de la fe, tot i que ell ha avisat que no es pot caure en una visió "emotivista" del fet religiós.