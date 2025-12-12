El temps del cap de setmana del 13 i 14 de desembre: cels ennuvolats i poques pluges

Aquest cap de setmana no gaudirem de sol. S'aproxima una borrasca que afectarà tot el Mediterrani i punts de Catalunya, sobretot diumenge i de cara a dilluns. Aquest dissabte al matí el cel estarà molt ennuvolat al litoral i prelitoral després d'un inici de setmana solejat i amb temperatures estables. A banda, fins a migdia també hi haurà estrats baixos a la depressió Central que deixaran el cel molt ennuvolat. A la resta, predominarà l'ambient assolellat o enteranyinat per algunes franges de núvols alts.
A la tarda, la nuvolositat minvarà transitòriament. S'esperen alguns plugims al litoral i prelitoral sud, sobretot fins a primeres hores del matí. A la resta del litoral i prelitoral és possible algun plugim minso.
Diumenge tindrem un panorama meteorològic molt similar. Al matí el cel estarà molt ennuvolat al litoral i prelitoral, tot i que entre mig matí i mitja tarda s'obriran clarianes. A la resta estarà poc ennuvolat, amb estrats baixos fins a mig matí a la depressió Central i la presència d'algunes bandes de núvols alts.
A partir del vespre s'espera precipitació feble o moderada als dos extrems del litoral i prelitoral. S'acumularan quantitats minses o poc abundants de precipitació.
Aquest dissabte, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 12 graus de mínima i es preveu arribar als 16 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 6 graus de mínima i s'arribarà als 17 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 4 graus que pujarà fins als 12 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 9 graus de mínima que podran arribar fins als 17 °C segons la previsió.