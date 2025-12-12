Fira de Barcelona preveu tancar l’exercici de 2025 amb un nou «rècord» de 350 milions d’ingressos

Fira de Barcelona preveu tancar l’exercici de 2025 amb un nou “rècord” de 350 milions d’euros de facturació, un 17% més que durant l’exercici anterior. En roda de premsa, l’alcalde Jaume Collboni ha celebrat que són uns resultats “excel·lents” que consoliden a la institució com un motor econòmic “indiscutible”. El resultat brut d’explotació (ebitda) preveu situar-se al voltant dels 60 milions, assolint també un màxim. En total, s’han celebrat uns 300 congressos i s’han rebut 3 milions de visitants.
El president de Fira de Barcelona, Pau Relat, ha defensat que en deu anys la institució ha aconseguit duplicar la seva facturació i triplicar el seu ebitda. A parer seu, aquestes xifres són fruit de la “mirada llarga” de l’estratègia de l’ens firal, en un període marcat per la pandèmia i la respectiva cancel·lació de congressos.
Relat també ha destacat la gestió d'enguany del Circuit de Barcelona – Catalunya, ja que s'ha aconseguit que sigui “rendible” en només un any. De fet, la facturació d’aquest recinte ha representat el 17% del total. En aquest àmbit, el conseller Miquel Sàmper ha recordat que l’any que ve el Mobile World Congress (MWC) s’expandirà al Circuit, i s’organitzarà un esdeveniment allà el cap de setmana abans del congrés. Sobre la celebració de la Fórmula 1, ha desmentit de manera “contundent” que l’organització hagi pres una decisió sobre on es fa, i ha dit que encara estan negociant.
75% de facturació internacional
El director general de la institució, Constantí Serrallonga, ha explicat que el 75% de la facturació prové d’empreses internacionals, el que demostra el potencial de la ciutat per reunir en un mateix congrés a empresaris dels cinc continents: “Això no passa a tot arreu”. Pel que fa als congressos que s’organitzen fora de Catalunya, se’n van celebrar 12, que van generar una facturació de 4 milions d’euros. En aquesta línia, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, ha assegurat que els congressos celebrats als recintes de Fira han consolidat la seva presència als mercats internacionals, i Collboni ha defensat que a Barcelona li interessa créixer en el turisme de negocis.
Adeu a The District
Pel que fa a la decisió del congrés immobiliari The District de deixar Barcelona després de quatre anys i celebrar la seva pròxima edició a Madrid, Serrallonga ha decidit treure-li ferro i ha defensat que “forma part de la normalitat” que els congressos busquin un altre emplaçament. Per la seva part, l’alcalde Collboni ha anunciat que tenen sobre la taula alguna proposta d’esdeveniment que és “innovadora” i “suggerent” que està relacionada amb l’àmbit de l’habitatge assequible i que estan “valorant”.
Tres grans projectes per 2026
Respecte a les perspectives del 2026, la institució preveu superar els 360 milions d'euros d'ingressos. Serrallonga ha dit que és un objectiu "ambiciós" que serà possible tot i que el recinte firal de Montjuïc estigui en obres. Relat ha destacat que aquesta transformació serà un dels tres grans projectes de cara a l'any vinent, juntament amb la construcció del Hall 0 i l'activitat del Circuit. A més del Mobile o el ISE, els recintes de Fira preveuen acollir el cinquantè aniversari d'Alimentaria + Hostelco i, com a novetat, aterrarà a Barcelona el congrés dedicat a la indústria d'impressió en gran format Fespa Global Print Expo, que fins ara se celebrava a Berlín.