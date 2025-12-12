Estrelles, colors i català: un recorregut pels llums de Nadal a Barcelona

Un any més la decoració de Nadal a Barcelona omple la ciutat de llum i color. Els carrers principals, com el Passeig de Gràcia, la Gran Via o l'Avinguda Diagonal, s'il·luminen per donar la benvinguda a les festes de Nadal. Però també ho fan els barris menys cèntrics de la capital catalana, com Ciutat Meridiana, Gràcia o la zona del Port Vell.
D'estrelles de totes les formes i colors a figures geomètriques repetides infinitament, passant per expressions tradicionals en català al sostre del carrer Aragó. Hem recorregut la ciutat per fotografiar els cels urbans artificials que atrauen visitants i locals als principals eixos comercials.