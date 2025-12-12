12 de desembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

FOTOS

Estrelles, colors i català: un recorregut pels llums de Nadal a Barcelona

ARA A PORTADA

Publicat el 12 de desembre de 2025 a les 18:05

Un any més la decoració de Nadal a Barcelona omple la ciutat de llum i color. Els carrers principals, com el Passeig de Gràcia, la Gran Via o l'Avinguda Diagonal, s'il·luminen per donar la benvinguda a les festes de Nadal. Però també ho fan els barris menys cèntrics de la capital catalana, com Ciutat Meridiana, Gràcia o la zona del Port Vell. 

D'estrelles de totes les formes i colors a figures geomètriques repetides infinitament, passant per expressions tradicionals en català al sostre del carrer Aragó. Hem recorregut la ciutat per fotografiar els cels urbans artificials que atrauen visitants i locals als principals eixos comercials.

Hugo Fernández
  • La Via Laietana il·luminada per Nadal -
Otger Esteve
  • Missatges nadalencs en català al carrer Aragó -
Otger Esteve
  • El Passeig de Gràcia, il·luminat -
Hugo Fernández
  • L'avinguda Diagonal, engalanada per Nadal -
Otger Esteve
  • Detall de la il·luminació del Passeig de Gràcia -
Hugo Fernández
  • Llums de Nadal al Portal de l'Àngel -
Hugo Fernández
  • La façana de la llibreria Raima decorada per Nadal -
Hugo Fernández
  • La Via Laietana il·luminada per Nadal -
Hugo Fernández
  • La decoració nadalenca del carrer Astúries, al barri de Gràcia -
Hugo Fernández
  • Llums de Nadal al Portal de l'Àngel -
Hugo Fernández
  • La font de Passeig de Gràcia amb la Gran Via de fons -
Hugo Fernández
  • Intervenció lumínica a les façanes de plaça Sant Jaume -
Otger Esteve
  • La nòria del Port Vell -
Hugo Fernández
  • La font de Passeig de Gràcia il·luminada -
Otger Esteve
  • Visitants a la fira de Santa Llúcia -
Hugo Fernández
  • Intervenció lumínica a la plaça Sant Jaume -
Hugo Fernández
  • La Rambla de Catalunya il·luminada per Nadal -
Oteger Esteve
  • Fira de Nadal al Moll de la Fusta -
Otger Esteve
  • Il·luminació al carrer Gran de Gràcia -
Hugo Fernández
  • Calendari d'advent a la Casa Seat -
Otger Esteve
  • Arbre de nadal del Fòrum -
Hugo Fernández
  • Detall de la il·luminació a l'avinguda Diagonal -
Otger Esteve
  • Il·luminació de Nadal a Ciutat Meridiana -
Oteger Esteve
  • Ambient a la fira de Santa Llúcia -
Hugo Fernández
  • La façana de la Diputació de Barcelona, il·luminada -
Hugo Fernández
  • Il·luminació de Nadal al mercat de Galvany -
Otger Esteve
  • Detall de l'estrella de l'arbre de Nadal de la Catedral de Barcelona -

Et pot interessar