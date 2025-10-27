Dani Alves es converteix en predicador en una església de Girona: «He fet un pacte amb Déu»

Transició sorprenent. S'ha viralitzat un vídeo de Dani Alves fent de predicador en una església de Girona. L'exfutbolista del Barça, condemnat per un delicte d'agressió sexual, va passar catorze mesos a presó i va sortir després de pagar una fiança. Uns mesos més tard, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el va absoldre de tots els càrrecs.
Ara, en el vídeo que corre per xarxes, hi apareix Dani Alves com a predicador a l'església Elim de Girona. Vestit de negre i amb un micròfon a la mà, envia missatges a favor de la fe cristiana. "S'ha de tenir fe, germans meus, jo soc la prova d'això", exclama amb un somriure davant d'una munió de gent.
L'exfutbolista va estar empresonat durant catorze mesos per un delicte d'agressió sexual comès en una discoteca de Barcelona. Tot i estar condemnat a quatre anys i mig de presó, va sortir en llibertat després de pagar un milió d'euros. Posteriorment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el va absoldre de tots els càrrecs.
Tornant al vídeo, comença amb Alves davant de la gentada de l'església cridant "Crist", repetidament i es tanca amb una frase críptica del brasiler: "Senyor, jo vaig fer un pacte amb tu, jo et serviré, però tu cuida casa meva, tu toca els cors".
La Fiscalia recorre l'absolució
La Fiscalia Superior de Catalunya va anunciar l'abril que presentaria un recurs contra l’absolució de Dani Alves del delicte d’agressió sexual contra una jove el desembre del 2022 en una discoteca de Barcelona. El recurs, que formalitzarà la Fiscalia del Tribunal Suprem, es basa en infracció de llei i de precepte constitucional.
D'altra banda, l’advocada de la víctima de Dani Alves, Ester García, va anunciar també a l'abril que recorrerà contra la sentència absolutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) davant el Tribunal Suprem (TS).
García va presentar el recurs al Suprem. El text se sumarà al de la Fiscalia del Tribunal Suprem, després que la Fiscalia Superior de Catalunya comuniqués aquest dimecres que presentarà recurs contra l'absolució de l'exfutbolista basant-se en infracció de llei de precepte constitucional.