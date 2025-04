La dona de Dani Alves anuncia que està embarassada després de l'absolució

Joana Sanz, dona de Dani Alves, ha anunciat aquest dilluns que està embarassada del primer fill de la parella. La notícia l'ha donat quan tot just fa uns dies de l'absolució del futbolista pel cas de violació pel qual havia estat primerament condemnat a presó. "No volia compartir res fins que fos més evident, però he decidit fer-ho per totes les que estan en la lluita", ha apuntat a través de les seves xarxes socials.

La model ha explicat que des de fa anys ha viscut amb la pressió de la gent que li preguntava quan tindria un nadó. "Quina pressió social tan aterridora, mai vaig tenir instint maternal", ha confessat. Amb tot, ha dit que feia cinc anys que es va plantejar ser mare, però que s'ha trobat diverses dificultats de salut durant aquest procés.

Cal recordar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) divendres passat va estimar per unanimitat el recurs d'Alves, que va ser condemnat per l'Audiència de Barcelona a quatre anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual a una jove en una discoteca de Barcelona el 31 de desembre de 2022.

El tribunal desestimava així els recursos de la Fiscalia -que sol·licitava la nul·litat parcial de la sentència i elevar la pena a nou anys de presó- i de l'acusació particular -que demanava apujar la pena a 12 anys- i absolia l'acusat, deixant sense efecte les mesures cautelars imposades.

El ple del TSJC no comparteix “la convicció del tribunal d'instància expressada en la seva resolució, l'exposició de la qual conté al llarg dels raonaments una sèrie de buits, imprecisions, inconsistències i contradiccions sobre els fets, la valoració jurídica i les seves conseqüències”.