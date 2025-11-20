El Meteocat activa alertes a nou comarques per neu, vent i mal estat de la mar

La baixada de les temperatures i l'arribada del fred arreu del país ha fet que el Meteocat activi diverses alertes a fins a nou comarques. Comencen dijous a la tarda i s'allarguen fins dissabte el matí i afecten principalment diversos punts del nord de Catalunya. N'hi ha per neu, vent, i mal estat de la mar.
Cronològicament, dijous a la tarda -19:00- s'activa un avís per perill de neu (1/6 a l'escala del Meteocat) a l'Alt Empordà i el Baix Empordà. La cota de neu se situarà al voltant de 300 o 400 metres, si bé es podrà veure nevar localment fins als 200 metres. Tot i que l'avís finalitza a les 00:00 de divendres, durant la nit pot continuar nevant.
A partir de la matinada de divendres i durant tot el dia, l'avís per perill de nevades es trasllada a la Vall d'Aran. Serà l'única comarca de Catalunya en alerta, amb un perill màxim de 2/6. El Meteocat informa que nevarà a totes les cotes de la zona avisada i a causa del vent hi haurà borrufa (neu transportada) a altres punts del Pirineu.
Avisos per vent
El primer avís per la forta intensitat del vent comença divendres al migdia. Afecta -de 13:00 a 07:00 de dissabte- les comarques de la Cerdanya, el Berguedà, i el Ripollès i és de grau 1/6 en l'escala del Meteocat. El servei meteorològic adverteix que el vent bufarà de component nord, amb ratxes màximes de més de 25 m/s, i el llindar d'avís és possible que se superi a cotes altes.
De cara a dissabte, l'avís per la intensitat del vent afectarà les comarques del nord-oest del país. El Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran tenen un avís (1/6) durant la nit -de 00:00 a 06:00-. De nou, amb una ratxa màxima de 25 m/s, el vent bufarà de component nord i el llindar d'avís és possible que se superi a cotes altes.
Alerta per l'estat del mar
A partir de divendres al migdia, les comarques empordaneses de l'Alt Empordà i el Baix Empordà tenen activat un avís de perillositat per l'estat del mar. Des de les 13:00 de divendres i fins a les 13:00 de dissabte el grau d'alerta pujarà fins al grau 3/6. El Meteocat detalla que el llindar d'avís se superarà sobretot al cap de Creus i al cap de Begur. Hi haurà mar de fons de component nord i les onades poden superar els dos metres i mig.