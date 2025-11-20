20 de novembre de 2025

Un expert en plans de supervivència revela l'element més essencial que el kit d'emergència

L'arquitecte Albert Català revela de què és important disposar en cas de crisi

Publicat el 20 de novembre de 2025 a les 08:17

Danes, apagades elèctriques, pandèmies... Els darrers anys, Catalunya i el món han viscut diverses crisis sobtades que han fet prendre consciència el món que ha d'estar preparat. Més enllà del kit d'emergències, però, hi ha protocols i decisions estructurals que poden salvar vides i minimitzar danys materials.

En aquest sentit, l'arquitecte expert en plans de supervivència Albert Català ha explicat al Via lliure de RAC 1 que, més enllà dels kits d'emergències, convé fer una avaluació de l'habitatge. "No és el mateix viure a primera línia de mar, que a la ciutat o a la muntanya", ha reflexionat.

Per això, ha recomanat determinar un lloc parlat on trobar-se amb la família en cas de crisi. "És més important que la motxilla d'emergència", ha assegurat. I, a més, s'ha de tenir sempre una fotografia dels familiars per poder-la aportar a les autoritats en cas de desaparició.

El kit d'emergències de Protecció Civil

El kit bàsic que recomana Protecció Civil hauria d'incloure ràdio de piles, llanterna i piles de recanvi, farmaciola i medicació crònica, targeta de crèdit i diners en efectiu, aigua (1,5 l per persona i dia) i aliments com ara menjar enllaunat. A més, també ha de contenir documentació bàsica, mòbil i carregador. Es recomana que estigui a prop de la porta de casa, com ara en un armari al rebedor.

En cas que a la casa hi hagi menors, gent gran i altres persones amb necessitats especials també cal pensar en les necessitats específiques, com poden ser bolquers o determinats medicaments o aliments. El mateix es recomana en cas de tenir mascotes a casa.

