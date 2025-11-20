Un expert en plans de supervivència revela l'element més essencial que el kit d'emergència

Danes, apagades elèctriques, pandèmies... Els darrers anys, Catalunya i el món han viscut diverses crisis sobtades que han fet prendre consciència el món que ha d'estar preparat. Més enllà del kit d'emergències, però, hi ha protocols i decisions estructurals que poden salvar vides i minimitzar danys materials.
En aquest sentit, l'arquitecte expert en plans de supervivència Albert Català ha explicat al Via lliure de RAC 1 que, més enllà dels kits d'emergències, convé fer una avaluació de l'habitatge. "No és el mateix viure a primera línia de mar, que a la ciutat o a la muntanya", ha reflexionat.
Per això, ha recomanat determinar un lloc parlat on trobar-se amb la família en cas de crisi. "És més important que la motxilla d'emergència", ha assegurat. I, a més, s'ha de tenir sempre una fotografia dels familiars per poder-la aportar a les autoritats en cas de desaparició.
El kit d'emergències de Protecció Civil
El kit bàsic que recomana Protecció Civil hauria d'incloure ràdio de piles, llanterna i piles de recanvi, farmaciola i medicació crònica, targeta de crèdit i diners en efectiu, aigua (1,5 l per persona i dia) i aliments com ara menjar enllaunat. A més, també ha de contenir documentació bàsica, mòbil i carregador. Es recomana que estigui a prop de la porta de casa, com ara en un armari al rebedor.
En cas que a la casa hi hagi menors, gent gran i altres persones amb necessitats especials també cal pensar en les necessitats específiques, com poden ser bolquers o determinats medicaments o aliments. El mateix es recomana en cas de tenir mascotes a casa.