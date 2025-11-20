Metmorfina, resveratrol i NAD+: els suplements de moda que prometen longevitat

Els suplements alimentaris semblen estar de moda i ser tendència a farmàcies i herbolaris. Ajuden a potenciar certs processos orgànics del nostre cos, a enfortir les nostres defenses i els nostres ossos i, en alguns casos, a retardar l'envelliment de les cèl·lules. Sobre aquest últim grup de suplements, n'hi ha tres que són tendència en el món de l'alimentació complementària perquè prometen reforçar les cèl·lules i ofereixen beneficis musculars i cognitius molt interessants per evitar el deteriorament natural del cos quan envellim.
La metmorfina: medicament màgic?
La metformina és un medicament utilitzat en persones amb diabetis tipus 2, ja que ajuda l’organisme a gestionar millor el sucre en sang. Funciona afavorint que els teixits responguin millor a la insulina i disminueix la quantitat de glucosa que el fetge allibera. En els últims anys, però, el seu nom ha començat a aparèixer en debats sobre longevitat, ja que diversos investigadors han suggerit que podria ajudaria a frenar processos vinculats a l’envelliment.
Una anàlisi publicada a la revista científica Frontiers in Endocrinology el 2021 revisava els beneficis d'aquest medicament i la conclusió principal era que, tot i que diversos treballs suggereixen que aquest fàrmac podria afavorir un envelliment més saludable, continua sense haver-hi un consens clar sobre si ajuda a frenar l'envelliment. La realitat és que, actualment, la major part de les dades provenen d’experiments en animals, i, en humans, encara s'està estudiant.
L'anàlisi apunta que els avantatges que pot presentar aquest medicament en l'antienvelliment s'explica per la capacitat que té d'ajudar l’organisme a utilitzar millor la insulina, disminuir el dany oxidatiu i contribuir a mantindre en bon estat els vasos sanguinis. Funcions que permeten reduir el risc de mort prematura per malalties com la diabetis, els trastorns cardiovasculars o el deteriorament cognitiu. Tot això, sense oblidar un punt essencial: els efectes secundaris, que van des de molèsties digestives com diarrea i nàusees fins a altres complicacions menys freqüents.
El NAD+, energia per a les cèl·lules
El NAD+ (nicotinamida adenina dinucleòtid) és una molècula indispensable perquè les cèl·lules puguin obtenir energia i mantindre en bon estat el seu material genètic. Contribueix a un metabolisme més actiu, afavoreix la reparació cel·lular i pot disminuir la inflamació, combat la sensació de cansament, millora la capacitat cognitiva i ajuda en la regeneració del teixit muscular i esquelètic.
Amb el pas dels anys, els seus nivells disminueixen, cosa que afecta múltiples funcions bàsiques de l’organisme. Reforçar aquest coenzim pot afavorir un envelliment més lent i un millor rendiment metabòlic. Aquests efectes es vinculen al paper de les sirtuïnes, un conjunt de proteïnes relacionades amb la longevitat i la protecció cel·lular que funcionen de forma més eficient quan disposen de suficient NAD+.
Resveratrol: què és i quin paper té?
El resveratrol és un compost antioxidant present en aliments com el raïm, el vi negre, les mores o els cacauets, per tant, la seva funció principal és l'acció antioxidant, que pot frenar el deteriorament cel·lular. A més, també té un efecte cardioprotector, perquè millora la salut dels vasos sanguinis i pot disminuir el risc de problemes cardiovasculars. I, per últim, protegeix les neurones i redueix la probabilitat de patir malalties neurodegeneratives.
Quan s’uneixen el NAD+ i el resveratrol, aquest últim posa en marxa les sirtuïnes, que obtenen del NAD+ prou energia per actuar. Treballant conjuntament, poden reforçar la reparació de l’ADN, augmentar la capacitat energètica de les cèl·lules i oferir una defensa antioxidant potent. Tot plegat podria afavorir un envelliment més saludable.