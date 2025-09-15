Suplements: quan realment són útils i quan no

Els suplements alimentaris són cada vegada més comuns en el nostre dia a dia, però moltes vegades no sabem ni com funcionen ni sí, realment, fan un efecte útil i beneficiós pel nostre cos. Per això, molts experts recomanen no autoreceptar-se suplements alimentaris sense abans consultar amb un metge o expert que ens pugui recomanar la millor opció.
Tot i això, si ja prens aquesta mena de suplements, hi ha un parell de consells que hauries de saber i tenir en compte perquè sàpigues si t'estan fent efecte i si són útils o no pel teu cos.
Quan són útils els suplements?
Els suplements alimentaris són productes que proporcionen nutrients per complementar la dieta, per tant, és important entendre que no actuen de forma aïllada, sinó junt amb els aliments, potenciant els seus efectes beneficiosos.
Però, hi ha situacions concretes en què la suplementació pot ser útil o fins i tot necessària, però sempre sota la supervisió d’un professional. Aquest és el cas de la vitamina D, sobretot quan tenim dèficit per manca d'exposició solar o per no consumir aliments rics en greixos.
També és freqüent la complementació de la dieta amb Omega-3, que és recomanable per a persones amb al·lèrgies al peix o en vegetarians, sempre que existeixi una indicació mèdica específica. O amb els probiòtics, encara que el seu ús indiscriminat no és recomanable.