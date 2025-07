Alerta de Sanitat pel consum sense recepta de suplements i vitamines

El Ministeri de Sanitat ha recordat avui al seu perfil d'X la importància d'un ús i consum prudent de la vitamina D, tant quant a les sol·licituds d'anàlisis diagnòstiques com a la suplementació, a causa d'un cas recent d'intoxicació per excés de vitamina D a les Balears.

Arran d'aquesta alerta sanitària i de casos previs analitzats, el Ministeri ha alertat sobre la suplementació innecessària i sense indicació mèdica precisa. També recorden que l'excés de dosi recomanada de vitamina D pot provocar hipercalcèmia greu (excés de calci) i altres perjudicis al cos.

La vitamina D debe administrarse bajo indicación médica y evidencia científica.



La suplementación solo está indicada en casos de déficit confirmado o situaciones clínicas específicas. Su consumo sin control puede provocar efectos adversos. — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) July 16, 2025

Encara que la vitamina D compleix una funció essencial en el metabolisme ossi i en la regulació del calci, el seu ús ha d'ajustar-se a criteris clínics ben fonamentats. Les recomanacions mèdiques indiquen que no cal fer proves de vitamina D a tothom de manera rutinària, si la persona no té símptomes ni cap factor de risc concret.

En quins casos s'ha de controlar la vitamina D?

La principal font de vitamina D és l'absorció per la pell a través de l'exposició al solar, però, així i tot, hi ha casos en què aquest procés no es desenvolupa amb normalitat per diferents causes. Les situacions en les quals sí que es justifica el mesurament de vitamina D inclouen:

Pacients amb dèficit de vitamina D o amb trastorns del metabolisme ossi, com l'osteomalàcia, entre altres.

Persones majors amb el risc de caiguda i fractura.

Persones amb malalties cròniques que interfereixen en el seu metabolisme (insuficiència renal o hepàtica greu, malaltia inflamatòria intestinal, cirurgia bariàtrica o malabsorcions).

Tractament amb medicaments que interfereixen en la seva absorció o activació (glucocorticoides, anticonvulsives).

Sospita d'intoxicació per hipervitaminosi D.

Segons l'Acadèmia Nacional de Medicina dels EUA, els nivells normals en sang de vitamina D són entre 12 i 20 ng/ml. Per sota d'aquests llindars, especialment en persones majors, pot estar justificada la suplementació, sempre que estigui prescrita sota recepta mèdica i supervisió professional.

Un cas recent d'intoxicació per vitamina D

El maig de 2025 setze persones van ser hospitalitzades a les Balears per consumir un suplement alimentari de vitamina D que havien comprat per Internet. Se'ls va diagnosticar hipercalcèmia, insuficiència renal i arrítmies, per la qual cosa l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) va publicar una alerta específica sobre el producte implicat: Advanced Vitamin X.

Aquest no va ser l'únic cas d'intoxicació per excés de calci provocat per una sobredosi de vitamina D. Prèviament, l'AEMPS també va rebre altres casos documentats d'hipercalcèmia greu que van afectar a adults i menors.