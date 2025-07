Tot i que molts aliments tenen fama de ser saludables, alguns poden provocar molèsties digestives com inflor o distensió abdominal. Això és el que explica la metgessa i divulgadora Isabel Viña, que utilitza el seu perfil de TikTok per parlar sobre nutrició, salut i benestar. El seu compte és @isabelvinabas i té més de 120.000 seguidors.

En una de les seves publicacions, Viña apunta els cinc aliments que sovint generen aquest tipus de malestar: all, ceba, espàrrecs, coliflor, poma i anacards. Segons la divulgadora, aquests aliments contenen compostos que, per a moltes persones, resulten difícils de digerir.

L’all i la ceba, per exemple, tenen una elevada concentració de fructans, uns carbohidrats pertanyents als FODMAP: un grup de sucres que es fan malbé al còlon, on són fermentats per bacteris intestinals i produeixen gasos i acumulació de líquids, contribuint així a la sensació d’inflor.

Els espàrrecs, malgrat el seu contingut antioxidant i alt en fibra, tenen inulina, una fibra que pot afavorir la salut intestinal a llarg termini, però que també fermenta amb facilitat i genera gasos si se’n menja massa.

La coliflor, com a membre de la família de les crucíferes, conté rafinosa, un altre sucre que també pot provocar flatulència. Pel que fa a les pomes, la seva combinació de fructosa i sorbitol pot resultar problemàtica per a persones sensibles, ja que tots dos són difícils d’absorbir i poden causar fermentació intestinal. Finalment, els anacards, tot i ser nutritius, aporten grans quantitats de sorbitol, que pot alentir la digestió i causar molèsties, sobretot si es consumeixen en excés.

Isabel Viña defensa mantenir una alimentació equilibrada: "No cal eliminar aquests aliments, sinó adaptar-ne el consum segons la tolerància de cadascú", aconsella. També recomana cuinar l’all i la ceba per reduir-ne el contingut de fructans, introduir progressivament les crucíferes a la dieta, pelar o coure les pomes i limitar el consum d’anacards.

Segons ella, cada cos reacciona de manera diferent, i escoltar-lo és clau per afavorir una digestió saludable. El seu missatge és clar: més que evitar aliments, cal entendre com interactuen amb el nostre organisme i adaptar-ne el consum d’una manera informada i personalitzada.