El suplement natural que redueix l’estrès i ajuda a dormir millor

Entre l’allau de suplements que omplen farmàcies i herbolaris, el magnesi s’ha guanyat un lloc destacat com a mineral essencial pel bon funcionament del cos. I, dins d'aquest món, el sulfat de magnesi (popularment anomenat sal d’Epsom) viu un moment de popularitat gràcies als seus múltiples beneficis per a la salut.

Aquesta substància, que es presenta en forma de pols o cristalls blancs, es dissol fàcilment en aigua i es pot fer servir per via oral, tòpica o fins i tot intravenosa sota indicació mèdica. El nom de sal d’Epsom prové de la localitat anglesa on va ser descoberta fa segles en fonts minerals.

Avui en dia, se sap que aquesta forma de magnesi no només ajuda a mantenir l’equilibri mineral del cos, sinó que també ofereix solucions pràctiques a problemes quotidians. Un dels seus usos més coneguts és com a laxant.

Ingerida en aigua, la sal d’Epsom estimula l’activitat intestinal i facilita l’eliminació dels residus acumulats, gràcies al seu efecte osmòtic que atrau aigua cap a l’intestí i en suavitza les deposicions. És per això que s’utilitza tant per alleujar estrenyiments puntuals com en preparatius mèdics com ara les colonoscòpies.

Però els efectes del sulfat de magnesi van més enllà de l’aparell digestiu. Gràcies a les seves propietats diürètiques, afavoreix l’eliminació de líquids, fet que pot resultar útil en casos d’edemes, hipertensió o trastorns renals lleus. També s’ha emprat en tractaments de desintoxicació per metalls pesants, atès que ajuda a expulsar toxines del cos.

Relaxació muscular i alleujament del dolor

El magnesi de la sal d’Epsom també actua com a aliat del sistema muscular i nerviós. Submergir-se en un bany calent amb aquestes sals (una pràctica habitual en balneoteràpia) permet que el mineral s’absorbeixi a través de la pell, proporcionant un efecte relaxant i antiinflamatori. Aquesta propietat fa que sigui un remei popular per alleujar dolors musculars i articulars, combatre les rampes i reduir la rigidesa després de fer esport.

A més, moltes persones l’utilitzen per mitigar les molèsties de la síndrome premenstrual o els dolors menstruals, ja que el magnesi relaxa la musculatura de l’úter i en disminueix el dolor. La seva acció analgèsica també pot aportar alleujament en casos d’artritis lleu o tensions cervicals.

Un recurs natural contra l’estrès i l’insomni

En un context en què l’estrès i l’ansietat afecten cada vegada més persones, el sulfat de magnesi ha guanyat protagonisme com a remei natural per afavorir la relaxació. Diversos estudis indiquen que el magnesi és clau en la regulació de neurotransmissors com el GABA, que contribueixen a calmar el sistema nerviós i facilitar el son.

Un bany calent amb sal d’Epscom al final de la jornada no només descarrega la tensió física, sinó que també ajuda a desconnectar mentalment. Aquest ritual d’immersió en aigua calenta amb magnesi potencia la relaxació profunda i pot ser una ajuda per a qui pateix insomni ocasional o dificultats per agafar el son.