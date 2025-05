L'error comú quan es té un virus respiratori que provoca que els efectes s'allarguin

Tothom ha patit alguna vegada un refredat o una grip que semblaven eterns. Sovint s'atribueix la persistència dels virus respiratoris al fred o a l'entorn, però és possible que l'explicació es trobi en una mala pauta de desinfecció. Així ho ha recordat el farmacèutic i divulgador a les xarxes socials Álvaro Fernández, conegut a internet com a Farmacéutico Fernández, que ha posat l'accent en un error molt estès i que pot ser crític.

Es refereix a no canviar el raspall de dents després de contagiar-se d'un virus respiratori. I és que, com diu, els virus poden sobreviure diversos dies a les pues del raspall, que està en contacte directe amb la boca cada dia. Per això, poden tornar a contagiar la persona després d'haver-lo superat una primera vegada.

En aquest sentit, Fernández defensa que els raspalls de dents són barats i convé canviar-los cada vegada que emmalaltim per un virus. De totes maneres, les autoritats sanitàries recomanen renovar-lo cada 12 setmanes i, en el cas dels elèctrics, ells mateixos avisen quan cal canviar el capçal.