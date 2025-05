Quant temps es poden guardar els ous cuits i les truites a la nevera sense risc d'intoxicació?

Conservar bé els aliments no és només una qüestió de frescor o sabor, sinó també de seguretat alimentària. Una mala gestió de la refrigeració pot obrir la porta a intoxicacions que, en casos com els ous i els seus derivats, poden arribar a ser greus a causa del risc de salmonel·losi. Saber quant temps es pot mantenir cada aliment en bones condicions és clau per protegir la nostra salut i, per evitar problemes, és important fixar-se en detalls com la data de caducitat o consum preferent, anotar la data d'obertura o en què s'ha cuinat l'aliment, i conèixer els temps màxims de conservació. En el cas dels ous, la seva vida útil varia segons estiguin crus, cuits o preparats, com en truites.

Segons l'Institut d'Estudis de l'Ou, els ous crus amb closca es poden conservar a la nevera fins a quatre setmanes després de la posta. És important emmagatzemar-los en el seu envàs original i mantenir-los a una temperatura constant, preferiblement a la part intermitja o superior del frigorífic, on les oscil·lacions tèrmiques són menors. A més, la data de consum preferent dels ous sol estar fixada en 28 dies després de la posada. Tot i que un ou pot ser comestible més enllà d'aquesta data si ha estat ben refrigerat i la closca està intacta, en aquest cas es recomana consumir-lo ben cuinat.

El temps de conservació canvia si l'ou ja ha estat cuit. Tal com explica l'Institut de l'Ou, un ou cuit amb closca es pot guardar a la nevera durant una setmana. Per mantenir-ne la qualitat, es recomana refredar-lo ràpidament després de la cocció, submergint-lo en aigua freda o gel, i després emmagatzemar-lo en un recipient hermètic amb paper de cuina que absorbeixi la humitat. En canvi, si l'ou està pelat, l'ideal és consumir-lo el mateix dia, ja que perd part de la protecció natural davant de la contaminació.

Finalment, la conservació de la truita, sobretot a l'estiu o en dies de molta calor, requereix més precaucions. Per evitar riscos, es recomana consumir-la immediatament després de preparar-la o guardar-la refrigerada i consumir-la en un termini màxim de dos dies. En cas de dubte o si ha passat més temps, el més segur és llançar-la.