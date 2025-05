El Barça pot guanyar la Lliga a porta tancada

El derbi barceloní entre l'Espanyol i el Barça del 15 de maig on els blaugranes poden certificar el títol de Lliga, amenaçat de jugar-se a porta tancada. És la conseqüència dels incidents amb la grada perica al final del darrer partit contra el Betis, quan alguns aficionats van llançar encenalls a la porteria visitant després que els andalusos aconseguissin la victòria amb un gol al descompte.

L'acta de l'àrbitre Cuadra Fernández recull que "en el minut 90+2, van ser llançats tres encenalls al terreny de joc sense arribar a impactar amb cap participant". El partit es va haver d'aturar uns minuts i la megafonia va haver d'intervenir per demanar que es deixessin de llançar objectes al camp. El problema és que l'Espanyol ja estava apercebut per un incident similar en el partit de la primera volta contra el Vila-reial, quan un seguidor blanc-i-blau va tirar-li un got a l'àrbitre Quintero González.

Ja aleshores, la Lliga va advertir al club que, en cas de repetir-se un incident de l'estil, s'exposaven a la clausura de l'estadi durant un determinat nombre de jornades. Ara, amb el cas del Betis i la redacció de l'acta arbitral, perilla el derbi català. En cas de guanyar el Clàssic contra el Reial Madrid, el Barça arribarà amb opcions de segellar el títol amb una victòria a Cornellà, la qual cosa ja va provocar una invasió de camp la temporada 2022-2023 quan els jugadors blaugranes feien la tradicional rotllana.