Investigadors catalans descobreixen com predir la progressió de l'Alzheimer amb una anàlisi de sang

Avenç en la recerca per fer front a l'Alzheimer. Un equip d'investigadors catalans de l'Institut de Recerca Sant Pau ha demostrat que la proteïna TAU en plasma, obtinguda mitjançant una anàlisi de sang, permet predir la progressió clínica de la malaltia fins i tot en les fases més primerenques, quan els símptomes encara no són evidents.

És a dir, en funció dels nivells de TAU que té la persona es pot calcular l'evolució que tindrà la malaltia. Els investigadors n'han analitzat els nivells i han observat que aquest marcador no només es correlaciona amb la presència d'Alzheimer, sinó que també permet anticipar el ritme de deteriorament cognitiu i la conversió a fases més avançades de la malaltia, inclosa la demència.

L'investigador de l'Hospital de Sant Pau i director de l'estudi, Ignacio Illán, ha assegurat que aquest marcador té un "potencial enorme" com a eina clínica perquè identifica amb precisió la malaltia d'Alzheimer i permet estimar la seva velocitat de progressió.

La proteïna TAU

La proteïna TAU217 és una forma específica de la proteïna tau associada a la neurodegeneració. Tothom té la proteïna TAU, ja que és essencial per a l’estabilitat dels microtúbuls neuronals. Però no tothom té nivells elevats de tau. Aquesta forma concreta augmenta de manera anormal en persones amb Alzheimer i, en grau més baix, en altres trastorns neurodegeneratius.

Menys invasiu

Fins ara, els biomarcadors més fiables per detectar i monitorar l'Alzheimer requerien tècniques invasives com la punció lumbar o la tomografia per emissió de positrons, però aquest biomarcador suposa una alternativa no invasiva, més accessible i econòmica.

Els investigadors de l'Institut de Recerca Sant Pau van estudiar 731 persones, amb i sense deteriorament cognitiu, durant una dècada. Una de les principals conclusions de l'estudi és que també permet analitzar l'evolució de l'alzheimer en pacients en una fase inicial de la malaltia.