La consellera de Salut demana reduir l'ús dels avions i es desmarca de l'ampliació de l'aeroport

L'ampliació de l'Aeroport del Prat és un tema que fa mesos que aixeca polseguera i amb la darrera proposta en què es confirma l'afectació de la Ricarda i l'augment d'aproximadament 20 milions més de turistes encara més. Amb tot això, la contraposició de postures i opinions és existent i la darrera amb força significat ha estat la d'Olga Pané: la consellera de Salut es desmarca de la proposta per ampliar l'aeroport.

Olga Pané ha manifestat la seva preocupació sobre la proposta liderada pel seu mateix Govern. Ha exposat la seva inquietud per l'augment d'emissions contaminants dels avions que aterraran al Prat i ha demanat als diputats que donin exemple i evitin sempre que puguin el transport aeri: "Hem d'utilitzar menys els avions!", ha exclamat la consellera durant el ple celebrat aquest dimarts.

El debat l'ha iniciat ERC per part de Mar Besses, qui ha recordat a la consellera de salut les seves paraules quan encara no formava part de l'executiu: "Avui no és possible, ni legalment ni èticament, parlar d'ampliar una infraestructura sense considerar l'impacte sobre la salut dels ciutadans", ha citat Besses les paraules de fa un any d'Olga Pané.

Davant l'assenyalament d'ERC, Pané ha admès que les paraules van ser seves i ha reconegut que l'ampliació de l'aeroport no li sembla bé, tot i que sigui la gran aposta del seu executiu. L'argumentació de la consellera de salut ha estat que els avions afecten en "tres dimensions": alimenten el canvi climàtic, generen micropartícules tòxiques i emeten molt soroll.

Menys aire condicionat, americanes i corbates

Silvia Pané ha anat més enllà de l'aeroport i ha assenyalat a la majoria de diputats que utilitzen americanes i corbates. La consellera ha alertat, també, de les conseqüències que té l'aire condicionat, especialment en edificis públics com el Parlament. La seva sol·licitud ha estat directa: deixar d'utilitzar "tanta americana i tanta corbata".

Amb l'argumentació de Pané, Mar Besses d'ERC ha denunciat com és de preocupant que qui forma part de l'executiu d'Illa vagi en contra d'una de les seves grans apostes. I, a més, ha reiterat com és d'important refusar l'ampliació de l'aeroport del Prat donat que la responsable del sistema de salut públic alerta de les conseqüències nocives i que "la seva resposta ens deixa més preocupats del que estàvem", ha dit Besses.