Collboni, sobre l'ampliació de l'aeroport: «Nosaltres mengem de ser una ciutat internacional»

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha refermat el seu compromís amb la idea d'ampliar l'aeroport del Prat de Llobregat per augmentar el rol internacional de Barcelona. Després que el Govern de Salvador Illa, a la Generalitat, ja hagi fet el pas de presentar una proposta tècnica, el tema s'ha escalfat a l'Ajuntament. En aquest escenari, BComú, que està en contra del projecte, ha reclamat a l'alcalde socialista que consulti als veïns de la ciutat si estan d'acord amb una remodelació de l'aeroport amb més capacitat per augmentar passatgers. El batlle socialista ha respost el prec dels comuns amb dos apunts.

D'una banda, ha recordat que els governs d'Ada Colau no van consultar la ciutadania per l'organització de la Copa Amèrica de Vela, ni tampoc pel pacte amb el Port que permetia el creixement de les terminals de creuers, el 2018. I d'altra banda, ha defensat la seva aposta per continuar defensant la rellevància de Barcelona com a destí turístic. "Vostè sap que nosaltres defensem l'augment de la connectivitat, justament perquè la nostra economia està molt internacionalitzada i ho estarà en el futur. I nosaltres mengem de ser una ciutat internacional. Nosaltres vol dir la gent del carrer, els negocis del carrer, les PIMES. No només els hotels i els taxis. Les PIMES i les grans empreses viuen d'això", ha reblat Collboni.

Informa David Cobo.