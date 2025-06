Un miler de persones protesten a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport: «Aconseguirem que no tiri endavant»

Un miler de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per protestar contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocats per la plataforma Zeroport, els activistes han protagonitzat un mural humà al terra de la plaça amb el lema 'No a l'ampliació' i han llençat avions de paper com a denúncia pel pacte Generalitat-Estat. En declaracions a mitjans, els representants de Zeroport Jaume Osete i Claudia Custodio han advertit que aquesta protesta només és "un inici" d'un cicle de mobilitzacions "de tot tipus" per aturar el projecte. "El 2021 ja vam aconseguir que no tirés endavant i ara ho tornarem a fer", han remarcat.