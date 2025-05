El tabaquisme continua a la baixa a Catalunya tot i l'amenaça dels vapejadors: «Poden suposar un fre»

El consum de tabac entre els majors de 15 anys va baixar lleugerament el 2024 fins al 21,4%, segons dades del Departament de Salut. L'any anterior aquest consum se situava en un 22,6% i el 2010, en un 29,4%, la qual cosa confirma la tendència a la baixa dels darrers temps. D'altra banda, hi ha un 1,13% de la població de 15 anys o més que consumeix cigarretes electròniques, i més del 60% dels que les utilitzen o les han utilitzat continuen fumant. Per això, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat que tot i que el percentatge de consumidors de vapejadors és baix, els preocupa la tendència, ja que poden ser una porta d'entrada al consum de tabac per als joves i ha desmentit que siguin una via per deixar de fumar.

Sigui com sigui, la prevalença del tabac és més alta entre homes (34,2%), que entre dones (16,8%). Per edats, fumen el 28,1% dels homes de 15 a 44 anys i el 17,7% de les dones d'aquesta edat; el 29,3% dels homes de 45 a 64 anys i el 22,9% de les dones d'aquesta franja; i el 24% dels homes d'entre 65 i 74 anys i el 8,5% de les dones de la mateixa edat. Entre els homes, la prevalença del tabaquisme disminueix a mesura que augmenta la classe social.

Pel que fa als fumadors passius, el 7,8% de les persones no fumadores estan exposades al tabac a la llar -8,2% dels homes i 7,5% de les dones-. El 2010 era el 18,1% de la població -14,7% dels homes i 21,1% de les dones-, així que també ha anat a la baixa. Amb tot, en el cas dels infants de 0 a 14 anys, el 6,4% està exposat al fum del tabac a la llar -5,8% dels nens i 6,9% de les nenes. En el període 2010-2011, aquesta xifra era del 22,9% -21,9% dels nens i 24% de les nenes-. Fernández ha afirmat que si s'observen aquestes comparatives, les dades són bones, però ha lamentat que la reducció del consum de tabac no va al ritme que voldrien. "No hem tocat sostre", ha assegurat.

Els vapejadors, la gran preocupació

Salut ha volgut incidir especialment en el risc que suposen les cigarretes electròniques. Fernández ha incidit que tant aquestes cigarretes com altres productes amb nicotina, com poden ser les pipes d'aigua o les bosses de nicotina, són una porta d'entrada dels joves en el consum de tabac. L'ESCA no ofereix dades segregades per edat quant al consum d'aquests productes, però l'any 2023, una altra enquesta, l'ESTUDES, va posar de manifest que un 52,3% dels escolars catalans de 14 a 18 anys havia consumit alguna vegada cigarretes electròniques -50,9% dels nois i 53,7% de les noies-.

El cap del servei de Prevenció i Control del Tabaquisme i de les Lesions de la Secretaria de Salut Pública, Josep M. Suelves, ha insistit que aquest consum és "més freqüent" entre els adolescents i ha criticat les "estratègies" de la indústria del tabac per arribar a aquest públic. Per a Fernández, aquests productes són "una amenaça real" i poden suposar un "fre" a les polítiques fetes durant els darrers 40 anys. "Volem que no comencin a experimentar amb aquest tipus de productes, ni amb el tabac ni amb altres productes de la nicotina, que es presenten de forma molt atractiva i perillosa", ha declarat el secretari.

La meitat dels fumadors habituals ho han deixat

L'enquesta mostra també dades sobre aquells que aconsegueixen deixar fumar. En línies generals, el 51% de les persones que han fumat habitualment ho han deixat. Per sexe, són el 47,7% entre les dones i el 53,5% entre els homes. L'edat més baixa de les dones fumadores, en comparació amb els homes, explica en part les diferències en la taxa d'abandonament. En canvi, hi ha una baixa taxa d'abandonament entre les persones de 15 a 44 anys, que és del 32,7%. Aquest percentatge puja al 53,3% entre els de 45 a 64 anys, al 70,3% entre els de 65 a 74 i arriba al 82,6% entre els majors de 75 anys. Per classes socials, l'abandonament arriba al 63,3% entre els de classe social alta, i se situa en el 45,4% entre els de classe baixa. Més de 77.285 persones van recórrer a l'ajuda farmacològica.