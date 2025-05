La DGAIA es refunda: cinc claus per entendre com funcionarà a partir d'ara

La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) ja no serà la DGAIA. El nou nom passarà a ser Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància a i l'Adolescència (DGPPIA) i suposarà repensar algunes de les maneres de funcionar en l'atenció als infants i joves amb situacions de vulnerabilitat social. El nou sistema incorporarà una subdirecció -fins ara només n'hi havia una- i es crearan dues unitats per revisar incidències greus que afectin els menors d'edat i per fer una millor gestió de les contractacions.

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha apuntat que els darrers anys no s'havia dimensionat correctament l'estructura, després del creixement substancial dels nens i joves als quals oferir atenció social. També ha lamentat que s'hagi abusat de l'externalització d'alguns serveis. Ara, la màxima responsable del Departament ha defensat que s'obre "una nova etapa" que busca fer "un viratge cap a la prevenció".

El Govern ho ha comunicat aquest dilluns, dues setmanes més tard que tots els focus apuntessin cap a les mancances existents a la DGAIA, després que es conegués el cas d'una nena de 12 anys que va patir violacions reiterades com a víctima d'una xarxa de pederàstia. La mesura, a més, també arriba mesos després que la Sindicatura de Comptes assenyalés dubtes en contractacions d'aquest organisme de la Generalitat durant diversos anys (2016-2020) i que, a més, ara l'Oficina Antifrau investigui prestacions a joves extutelats gestionades per entitats del tercer sector. Ara, a partir dels canvis anunciats, de moment sense cap pressupost econòmic previst, Nació en destaca cinc claus del que ha de venir a partir d'ara.

Una nova estructura per l'augment en les atencions

D'entrada, una de les realitats més assenyalades per les entitats i els educadors socials que fiscalitzen la DGAIA és que existia un problema de recursos, tant materials com econòmics i humans. Ara, des del Govern subratllen que això també guarda molta relació amb l'augment de la demanda del sistema de protecció, que ha quedat "tensionat" els darrers anys. Així, s'ha passat de cobrir les necessitats de 8.563 persones l'any 2016 (entre menors d'edat tutelats i majors d'edat extutelats, però amb ajuda social) a fer-ho habitualment amb 14.668 infants i joves. Entre aquests hi ha 8.867 menors d'edat sota tutela o guàrdia de la Generalitat i 5.801 joves que ja han fet els 18 anys però que formen part d'algun programa de suport social, per no quedar-se sense res.

Davant d'això, els darrers anys "la DGAIA no s'ha redimensionat al ritme que seria necessari", ha assegurat Martínez Bravo. Ara, per atendre-ho, és vol muscular l'estructura i instaurar una nova arquitectura institucional. Es vol fer amb dues subdireccions, ja que fins ara només n'hi havia una. Una d'aquestes s'anomenarà "Subdirecció de prevenció i atenció a la infància i l'adolescència" i una altra serà la "Subdirecció a la protecció a la infància i adolescència tutelada i extutelada". A més, hi haurà una "Unitat de seguiment d'Incidències i Revisió de Protocols" per a casos greus que afectin el dia a dia dels joves sota el sistema de protecció.

Reducció i redreçament de competències

Entre les decisions més contundents hi ha la decisió de fer que les prestacions -que sobretot recauen sobre els joves extutelats- ja no les gestionarà la DGAIA, després que s'hagi posat en dubte algunes de les intervencions que protagonitzaven entitats del tercer sector a l'hora de tramitar-les. A partir d'ara, aquest mecanisme recaurà sobre la Direcció General de Prestacions Socials, l'òrgan de la Generalitat especialitzat en la gestió econòmica d'aquests imports.

Tampoc seguiran recaient sobre el sistema de protecció d'infants les contractacions. Per contra, ho farà la Direcció General de Provisió de Serveis, una altra institució especialitzada. Igualment, es farà també una nova Oficina de Control de la Gestió, per evitar les deficiències, i s'apostarà per la transformació tecnològica i la gestió en base da dades.

Un reforç de professionals

La gran promesa concreta pel que a fa la transfromació sobre el territori és la contractació de 243 professionals que aniran destinats a reforçar els Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA) que tenen cura d'infants i joves als quals se'ls fa seguiment, però que encara viuen amb els seus pares, amb la intenció que no arribin mai a viure a un centre públic. Els perfils concrets que es contractaran s'acabaran decidint també amb el món local, que és qui també s'implica amb les contractacions, i les incorporacions arribaran entre el 2026 i el 2027, ha explicat la consellera.

Una separació entre joves migrants sols i autòctons

La mateixa consellera Martínez Brazo també ha detallat que en la configuració de la nova DGPPIA hi haurà una diferenciació en l'atenció entre els joves migrants sols i la realitat de la resta d'atesos autòctons. A una de les subdireccions se separarà "el Servei d'Atenció als Joves Migrats Sols" del "Servei d'Atenció i Promoció de Joves Tutelats i Extutelats", que aniran acompanyats per una tercera categoria també, la del "Servei d'Atenció i Urgències de Maltractaments".

La titular del Departament de Drets Socials i Inclusió ha defensat que no es consideran "dos sistemes en paral·lel" per a joves autòctons i migrants, però sí que hi haurà un abrodatge separat especialitzat per als estrangers que arriben a Catalunya. "Aquest col·lectiu té unes necessitats d'atenció centrades en la seva realitat".

A l'ofensiva amb el món digital

I amb l'àmbit digital, un altre dels fronts assenyalats com a font de risc per a infants i adolescents, és on s'ha volgut també posar èmfasi en la nova transformació. La consellera ha promès un "canvi de paradigma" en què es passaria d'una estratègia passiva a les xarxes socials a un model d'intervenció que suposarà passar a "l'ofensiva". Això inclou treballar amb els Mossos d'Esquadra i amb eines d'intel·ligència artificial per "detectar possibles depredadors digitals" que busquen infants per aprofitar-se'n. Així, es vol descobrir agressors però també víctimes.